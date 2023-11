Koppelkerk ontvangt bekroonde schrijver Jaap Robben

BREDEVOORT – Tijdens het Literair Café op vrijdag 24 november komt dichter en auteur Jaap Robben om te praten over het aangrijpende verhaal achter zijn roman Schemerleven: een boeiende roman voor jong en oud met een verhaal dat de lezer diep raakt en je achterlaat met een brok in de keel. In 2023 werd het boek bekroond met de Con-fituur Boekhandelsprijs en Jaap kreeg overweldigende reacties. ‘Soms kon ik er niet goed van slapen.’

Jaap Robben wordt geïnterviewd door Laurien Crump, rector van Christelijk College Schaersvoorde.

Meld je tijdig aan want we hebben maar plek voor 50 personen. De zaal gaat open om 19:30u, aanvang is 20:00u. Voorverkoop is €10, aan de deur betaal je €12,50.

