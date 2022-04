Kunstlezing: Joop Kruip | Een veelzijdig kunstenaar uit de Achterhoek

BREDEVOORT – Op vrijdagavond 15 april geeft kunsthistoricus Jaap Nijstad een lezing over Joop Kruip (1935-2016) in de Koppelkerk. Nijstad schreef een monografie over het leven en werk van deze kunstenaar. De lezing sluit aan bij de solo-expositie ‘Joop Kruip’ die van 8 april tot en met 15 mei te zien is in de Koppelkerk.

Joop Kruip

Joop Kruip (1935 – 2016) is geboren in Lichtenvoorde en volgde zijn kunstopleiding aan de Academie voor Kunst en Industrie (AKI) te Enschede. Hier leerde hij diverse materialen en technieken te onderzoeken. Joop is nooit opgehouden te experimenteren. Zijn woorden “Ik ben bezig met mijn handen, en ik denk” typeerden hoe hij in het leven stond.

Joop leefde van en voor de kunst. Zijn hele leven tekende en schilderde hij: in olieverf, gouaches, aquarellen en grafische technieken.Vaak werkte hij met zeer intensieve kleuren maar soms ook heel sober. In zijn werk zijn referenties te ontdekken naar Klee, Picasso en Braque in de kubistische periode.

Een hommage

Kunsthistoricus Jaap Nijstad schreef naar aanleiding van een twee jaar durend onderzoek een monografie over Joop Kruip. Hij zal tijdens de lezing een toelichting geven op het leven en werk van Kruip. Hij zal, naast het bespreken van de geëxposeerde werken, het oeuvre van Joop Kruip plaatsen in een bredere context van tijdgenoten en kunststromingen. Met de tentoonstelling, monografie en lezing wordt een hommage gebracht aan een bescheiden kunstenaar die naast een afwisselend en rijk autonoom oeuvre, een wezenlijke bijdrage leverde aan de monumentale kunst van de ‘wederopbouw’.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 15 april

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 12,50 zaalticket/ € 10,- livestream-ticket (excl. servicekosten)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

