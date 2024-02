Literair Café Koppelkerk: schrijfster Sacha Bronwasser

BVREDEVOORT – Luister! Sacha Bronwasser komt naar het Literair Café in de Koppelkerk. Haar in februari 2023 verschenen boek Luister vond na publicatie meteen vele enthousiaste lezers.

Innerlijke stem

Luister is Sacha Bronwassers tweede roman. Terwijl haar eerste boek Niets is gelogen over de betrouwbaarheid van herinneringen gaat, staat in Luister de vraag centraal of de mogelijkheid bestaat dat een mens in de toekomst kan kijken. Het decor van de roman is de in 2015 door aanslagen geteisterde stad Parijs. Dat is waar Marie naartoe gaat na een me-too-achtige ervaring met haar kunstdocent. In Parijs is ze als au-pair verantwoordelijk is voor twee kinderen. De vader van het gezin is ervan overtuigd dat er iets vreselijks gaat gebeuren met Marie. ‘Wie luistert naar zijn innerlijke stem?’

Kijkje in de kunstwereld

De romans van Sacha Bronwasser geven ons een kijkje in de kunstwereld en getuigen van een scherpe blik op de mens in verbinding met verleden en toekomst en op de mens en zijn intuïtie. Bronwasser is naast schrijver en spreker ook kunsthistoricus en curator. Kunst is dan ook een belangrijke constante in haar werk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 23 februari 2024

Aanvang: 20:00u (deur open: 19:30)

Entree: €10 vvk (excl. servicekosten), €12,50 aan de deur





E: info@koppelkerk.nl

