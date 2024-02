Korenfestival op zaterdag 24 februari

ULFT – Op zaterdagavond 24 februari organiseert Boogie Woogie Cultuurcentrum in nauwe samenwerking met DRU Industriepark een korenfestival. Na twee eerdere edities in de oostelijke Achterhoek was het tijd om nu ook de koren in de regio Ulft en omstreken te bedienen. Uit ervaring blijkt dat korenfestivals bijzonder gezellig en sfeervol zijn, en dat dit concept enorm populair is. Naast het sociale element is het ook gewoon top om naar elkaar te luisteren en daardoor geïnspireerd te worden. Een korenfestival is een gelegenheid bij uitstek om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Om 19:30 uur zullen zes koren zich presenteren in de Rabobankzaal van DRU Industriepark, gelegen aan de Hutteweg 24 in Ulft. Het programma omvat popkoren AmeeZing (Aalten) en Reborn (Wichmond/Hengelo), Gezelligheidskoor Kiek An (Varsseveld), vrouwenkoor Con Brio (Etten), Ettens Mannenkoor en gemengd koor DES (Westendorp), die zorgen voor een gevarieerd optreden. De toegangsprijs bedraagt € 5, inclusief een pauzedrankje en garderobekosten. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de receptie. Iedereen is van harte welkom, maar wees op tijd, want vol is vol!

Koren in de schijnwerpers

Vanuit het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek heeft Boogie Woogie de opdracht gekregen om extra aandacht te besteden aan de koren in de Achterhoek. Dit wordt gedaan door naast korenfestivals regelmatig nieuwe activiteiten te organiseren om de koren van impulsen te voorzien en meer bekendheid te genereren. Er worden overlegsessies gepland, korendagen georganiseerd en verschillende projectideeën uitgevoerd, met als doel een positieve ontwikkeling van de zangcultuur te bevorderen.

