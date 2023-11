Muziektheater Henry Welling – Krop Sla Annie

BREDEVOORT – De ‘gemeudelijke’ zanger en liedjesschrijver Henry Welling brengt op 18 november, de jaarlijkse vriendenavond van de Koppelkerk, zijn liedjes in het dialect. Met af en toe een anekdote tussendoor maar altijd met de gitaren binnen handbereik en de mondharmonica’s op tafel.

Henry’s muziekstijl kun je het best omschrijven als een mix van country-blues en talking blues. Herkenbare teksten met onverwachte plotwendingen. “Het zijn in feite films in 3 minuten”, aldus Henry. En de mensen uit de streek, het landleven en hijzelf spelen daarin de hoofdrol. Als homage aan Tony Joe White speelt Henry ook altijd wat werk VAN hem. En dat alles doorspekt met een fikse dosis humor maakt van ‘Krop Sla Annie’ een feest der herkenning.

De kosten van de avond bedragen € 12,50. Daarvoor ben je niet alleen verzekerd van een mooie avond maar ontvangen we je ook met koffie/thee en iets lekkers én een drankje naar keus.

