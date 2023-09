Jumping de Achterhoek schaalt op naar drie rankingproeven

VRAGENDER – Paardensportevenement Jumping de Achterhoek bewees afgelopen jaar in volle glorie terug te zijn na de Corona periode en dit succes vormt een mooie opmaat naar een spectaculair evenement in 2023. PSC Lichtenvoorde- eigenaar en gastheer Eric Morssinkhof licht nu al een tipje van de sluier: dit jaar worden er in Vragender drie rankingproeven op tweesterrenniveau verreden.

Jumping de Achterhoek heeft een sterke positie op de internationale wedstrijdkalender ingenomen. Ieder jaar reizen ruiters en amazones vanuit alle hoeken van Europa en zelfs daarbuiten af naar de Achterhoek. Dankzij klinkende namen op de startlijsten en een sterk internationaal deelnemersveld staat Jumping de Achterhoek iedere editie garant voor spektakel.

De organisatie heeft besloten er een schepje bovenop te doen: in 2023 is het aantal rankingproeven op tweesterrenniveau uitgebreid naar drie. Eric Morssinkhof vertelt enthousiast: “De hoofdreden hierachter is dat we als organisatie graag een heel mooi concours organiseren. Dit geeft niet alleen extra cachet aan het evenement, maar maakt ook de deelname voor de ruiters nog interessanter. Er zijn veel concoursen op dit moment en je wilt natuurlijk dat de ruiters voor jou kiezen. Drie rankingproeven waar geld te verdienen is, brengt extra spanning en mooie sport met zich mee.”

Deze uitbreiding is echter geen sinecure, beaamt Morssinkhof. “Als organisatie steek je je nek uit, want hier zijn ook de nodige financiën mee gemoeid. Jumping de Achterhoek heeft gelukkig een vaste groep aan trouwe sponsoren opgebouwd waar we ook dit jaar weer op mogen rekenen. We hebben er veel vertrouwen in!”

Jeugdspringsport

Traditiegetrouw bijten de jeudgruiters het spits af op Paardensportcentrum Lichtenvoorde. “We hebben jaren terug het bestaande concept van Indoor Twente (daarvoor Hippisch Hengelo) overgenomen met eerst een weekend met jeugdspringsport en afsluitend het seniorenweekend. Vorig jaar waren we de eerste week helemaal afgeladen; de startplaatsen waren volledig uitverkocht. In Nederland is slechts een selecte groep jeugdruiters actief op zo’n hoog niveau, maar we mogen rekenen op deelnemers uit allerlei landen.”

Dit weekend kent een divers programma, uiteenlopend van een gezellige kindermiddag en ponyklassen tot spannende proeven voor Children, Junioren en de U25 (ruiters tot 25 jaar). Talenten uit binnen- en buitenland zullen zich met elkaar meten in deze ultra-competitieve proeven. De 1.45m U25 Grote Prijs op zaterdagavond is één van de sportieve hoogtepunten.

Place to be

Eén van de ingrediënten die Jumping de Achterhoek tot zo’n geliefd concours maken, is de bruisende ambiance. Naast het sportprogramma kijken deelnemers en bezoekers ieder jaar uit naar de gezellige feestavonden en inspirerende netwerkbijeenkomsten. “De aantrekkingskracht zit ‘m niet alleen in de mooie sport, maar ook in de gezelligheid”, onderschrijft Morssinkhof.

“Jumping de Achterhoek vindt slechts één keer per jaar plaats. Het is ons enige internationale concours in de winter en dat maakt het ook voor ons zo speciaal. We stijlen de hele accommodatie in een knusse kerstsfeer en doen echt ons best iets bijzonders op de kaart te zetten. Ruiters weten Jumping de Achterhoek daarom altijd goed te vinden. We zijn ook erg populair onder Ieren en Engelsen, daar staat ons evenement bekend als de ‘place to be’”, lacht Eric Morssinkhof.

Donderdag 23 november klinkt het startsignaal op Paardencentrum Lichtenvoorde in Vragender. De jeugdruiters zullen dat weekend tot

en met 26 november Jumping de Achterhoek van start gaan. De CSI1* en CSI2* wedstrijd volgt van 29 november tot en met 3 december.

Meer informatie is te vinden op www.jumpingdeachterhoek.nl.

