Naar gezondheidszorg waar ziekte niet langer het verdienmodel is

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Ons zorgsysteem piept en kraakt. Er is een tekort aan personeel, burn-outs rijzen de pan uit, zorgkosten stijgen en ziekenhuizen concurreren met elkaar. De coronapandemie toonde als geen ander aan dat marktwerking en samenwerking met elkaar op gespannen voet staan. Wat heeft de crisis ons geleerd? Hoe zou het zorgsysteem van de toekomst eruit moeten zien? Hoe ziet gezondheidszorg eruit als gezondheid in plaats van ziekte centraal staat? Daar praten we met elkaar over in de Tegenlicht Meet Up op vrijdag 2 juli met twee interessante deskundigen.

De lessen van de coronapandemie

In maart 2020 maakte ook Nederland kennis met het coronavirus. Binnen mum van tijd lagen de IC’s vol en gingen ziekenhuizen, overheid, inkopers en industrie samenwerken in een tijd van schaarste en woekerprijzen. De patiënten werden verdeeld over de ziekenhuizen in het land en er werd gezamenlijk beschermingsmateriaal ingeslagen. De Tegenlicht-aflevering ‘Zorgen voor morgen’ zoomt in hoe een dergelijke samenwerking tot betere zorg kan leiden.

Ziekte als verdienmodel

Ook zonder het coronavirus staat de zorg onder druk. In het systeem worden operaties beloond, maar preventie van ziektes niet. Ziekte in plaats van gezondheid lijkt het verdienmodel te zijn geworden. Dit leidt tot de vraag of we niet alleen het zorgsysteem moeten veranderen, maar ook ons eigen gedrag. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor een gezondere leefomgeving, een betere sociaaleconomische situatie en een verantwoord voedingspatroon?

De Achterhoek

In de Tegenlicht-uitzending wordt gepleit voor het terugdringen van de macht van de verzekeraars en een naar een meer regionaal georganiseerde gezondheidszorg. Hoe zou dat er in de Achterhoek uit moeten zien? Hoe zorgen we ervoor dat men in de Achterhoek de juiste zorg blijft krijgen?

Over de gasten

In de Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk gaat moderator Jan Wijbrans (via Zoom) in gesprek met Leonie Voragen en Erwin Bomers over het zorgsysteem van de toekomst. Leonie Voragen, directeur van HealthKIC, is ervan overtuigd dat er een transitie in de zorg noodzakelijk is. Om deze verandering teweeg te brengen moeten het systeem op een andere worden georganiseerd. De cliënt moet centraal staan in het gezondheidszorgsysteem.

Erwin Bomers is directeur Zorgbeleid bij Slingeland Ziekenhuis en tevens lid van de Thematafel Achterhoek Gezondste Regio. Hij wil met zijn kennis en kunde een bijdrage leveren aan de gezondheid van de Achterhoeker en zorg op een andere manier aanbieden om het betaalbaar en toegankelijk te houden. Als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper verwacht hij dat de zorg de komende jaren een grote verandering gaat doormaken. Traditionele zorgvormen zoals we dat nu kennen zullen meer en meer gaan veranderen. De zorg zal onder invloed van de digitalisering en onder de druk van “de vergrijzing en de ontgroening” van de Achterhoek, steeds meer bij mensen thuis plaatsvinden.

Praktische informatie

Om 20:00 uur start de Meet Up met bovenstaande gasten en deelnemers onder gespreksleiding van Jan Wijbrans. De Tegenlicht Meet Up vindt plaats in de Koppelkerk en is zowel in de Koppelkerk bij te wonen als via livestream. Men kan zich aanmelden via de website van de Koppelkerk. Deelname aan de Meet Up is gratis, een vrije gift is meer dan welkom.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 2 juli

Aanvang: 20.00 uur meet up

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Entree: een vrije gift wordt op prijs gesteld