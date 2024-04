Suzanna Jansen: De omwenteling of: de eeuw van de vrouw in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op vrijdag 26 april komt Suzanna Jansen bij de Koppelkerk vertellen over haar laatste boek. Een deel van de avond zal worden besteed aan vragen en gesprek; ook is er gelegenheid haar boeken te kopen en te laten signeren.

Suzanna Jansens debuut, Het Pauperparadijs (2008), was een groot succes. In haar nieuwe boek De omwenteling of de eeuw van de vrouw beschrijft ze het leven van haar eigen moeder, Betsy. ‘We moeten weten hoe lang er strijd is geleverd om gelijke rechten te krijgen, omdat we anders het risico lopen ze kwijt te raken.’

De eeuw van de vrouw – dus van ons allemaal

Betsy is geboren in 1922, het jaar waarin vrouwen voor het eerst kunnen stemmen. Toch tellen ze amper mee: ze krijgen minder loon, worden op hun trouwdag ontslagen en zijn bij wet handelingsonbekwaam. Honderd jaar later heeft Betsy’s dochter meer rechten en is haar wereld groter dan de huiskamer. In geen enkele eeuw veranderde het leven van vrouwen zo sterk – en daarmee dat van ons allemaal. Ook in De omwenteling kiest Suzanna Jansen voor een ‘kleine’ geschiedenis om de ‘grote’ te vertellen: haar moeder, haar vader, haar oudere zus en zijzelf vormen de rode draad. Met dit verhaal legt ze de achtergrond bloot van de genderverhoudingen van onze tijd.

Gewone mensenlevens – grote maatschappelijke ontwikkelingen

Suzanna Jansen is schrijfster en verteller. In haar boeken onderzoekt ze het verleden omdat ze het heden wil begrijpen. Het gaat haar om gewone mensenlevens, en hoe grote maatschappelijke ontwikkelingen daarop ingrijpen – armoede, de positie van vrouwen, de noodzaak om kunst te maken tegen de keer in, of wat er gebeurt als er in je land een oorlog uitbreekt.

Praktische informatie

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 26 april 2024

Aanvang: 20:00-22:00 (deur open 19:30)

Entree: €10,-prijs vvk (excl. servicekosten), €12,50 prijs aan de deur

Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

