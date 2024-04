Visitekaartje van S.V. Grol zakt diep door de ondergrens!

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

BORNE / GROENLO – Na de desastreuze 2-4 nederlaag tegen laagvlieger Dalfsen, die daarmee de eerste overwinning incasseerde in de huidige competitie van de eerste klasse H 2023-2024, moest de hoofdmacht van Grol afgelopen zondag diep, andermaal zeer diep in het zand bijten als gevolg van een alleszeggende 5-0 nederlaag in de uitwedstrijd tegen NEO Borne. Blijkbaar was de door Dalfsen uitgedeelte tik nog niet uitgewerkt in de koppies van de Grol-selectie. Een en ander versterkt door de 8-0 nederlaag, die de Dalfse formatie een dag eerder (zaterdag 20 april jl.) moest incasseren tegen koploper WHC. Als gevolg van de forse nederlaag tegen de Bornse formatie staat Grol thans op een elfde plek op de ranglijst met alleen RKZVC Zieuwent en Dalfsen nog onder zich. Het zal derhalve, en dat mede gelet op het nog af te werken zware programma, een hele dobber worden om zich te kunnen plaatsen voor de nacompetitie voor eventueel behoud in de eerste klasse H van de KNVB. Immers de twee laagst geklasseerde clubs degraderen automatisch naar de tweede klasse.



Naast de felicitaties aan het adres van NEO kunnen deze keer ook de nodige complimenten uitgaan naar de Grol-supporters, alsmede de dienstdoende scheidsrechter van de in Borne gespeelde wedstrijd. Zo hadden vele trouwe Grolsupporters ondanks het echec van zondag 14 april jl. tegen Dalfsen toch de moeite genomen om een rit naar Borne te maken om daar hun club te ondersteunen. Daarnaast gaat een ruime voldoende naar het adres van scheidsrechter Semih Kiremit uit Almelo. De leidsman wist de verhoudingen in het veld, en dat in de breedste zin van het woord- heel goed in te schatten en gebruikte het scoreverloop met uiteindelijk een verdiende overwinning voor NEO om onder andere gele kaarten en zelfs een rode kaart op zak te houden bij overtredingen van Grolspelers. Tenslotte was het ondanks de helemaal terechte nederlaag voor Grol een leuke bijkomstigheid dat invaller Twan Weghorst bij NEO, de broer van spits Wout Weghorst, thans spelende bij TSG Hoffenheim in Duitsland en deel uitmakende van de selectie voor het Nederlands elftal, ook nog even zijn opwachting kwam maken in het team van NEO.

Bij Grol ontbraken onder anderen Wouter Pillen, Mart Willemsen, Mark Hietland, Thiemo Wessels en min of meer helaas ook Jordy Schutten. In de aanloop naar de wedstrijd tegen FC Winterswijk, de club van Eik Zandstra (voorheen trainer/coach van Longa ’30), zal er in ieder geval zowel tijdens de nog op stapel staande trainingen, alsmede tijdens de te voeren team- en individuele gesprekken de puntjes op de voetbal-i moeten worden gezet. Eerder deze competitie verloor Grol 1 de uitwedstrijd tegen FC Winterswijk met 4-3. Redenen voldoende om als team revanche te nemen door een goede wedstrijd neer te zetten met uiteindelijk een overwinning op het scorebord van het sportpark Den Elshof in Groenlo!

Opstelling Grol tegen NEO:

Doel: Nick Oude Luttikhuis;

Achter: Yaluca Meusert (55e min. Kjell Riteco), Kaj Riteco, Max de Vries, en Mike Kempers;

Midden: Tiem Rots, Rico Lammerdink en Titus Hoffman;

Voor: Siebe Lantink (55e min. Mick Wissink), Luc Berentsen en Tycho Riteco.

Arbitraal trio

Scheidsrechter: Semih Kiremit;

Neutrale assistent-scheidsrechters: Geert Lobeek en Niels Goossen.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop: 22e min. 1-0 Jochem Stam 46e min. 2-0 Stef Rompelaar 64e min. 3-0 Wessel Bom 73e min. 4-0 Stef Rompelaar 80e min. 5-0 Twan Weghorst

Gele en rode kaarten

Geen

Uitslagen 1e KLASSE H

NEO – Grol 5-0

Stevo – Sparta E. 4-2

FC Winterswijk – RKZVC 0-0

SVZW – Achilles ’12 4-1

Dalfsen – WHC 0-8

DOS ‚37 – Hulzense Boys 2-1

DZC ’68 Vrij

Stand 1e KLASSE H

1. WHC 20 – 49

2. DZC ‘68 20 – 40

3. NEO 20 – 39

4. FC Winterswijk 20 – 34

5. SVZW 20 – 33

6. Sparta E. 21 – 31

7. Achilles ‘12 21 – 30

8. DOS 37 20 – 28

9. Hulzense Boys 21 – 24

10. Stevo 20 – 22

11. Grol 20 – 18

12. RKZVC 21 – 16

13. Dalfsen 20 – 6

Vervolg competitieprogramma Grol 1

Zondag 28 april 2024 Grol – FC Winterswijk

Zaterdag 11 mei 2024 Grol – WHC

Zaterdag 18 mei 2024 DZC ’68 – Grol

Zaterdag 25 mei 2024 Grol – Hulzense Boys

