BRONCKHORST – Op dinsdag 9 november, woensdag 10 november en donderdag 11 november zou ‘Een nieuwe tijd’ met een SRV-wagen door gemeente Bronckhorst toeren. Inwoners zouden kunnen instappen en de wederopbouwperiode van na oorlog kunnen (her)beleven. Om vanuit daar door te reizen naar een duurzame toekomst. Met de aangescherpte coronamaatregelen van 6 november en het toegenomen risico van besmettingen kan deze tour helaas niet doorgaan. Of de SRV-wagen en het aanvullende programma op een later moment opnieuw in Bronckhorst gaat rondtoeren is nu nog niet bekend.

Verhalen van toen, inspiratie voor activiteiten van nu

De SRV-wagen is het sluitstuk van het gezamenlijke project ‘Een nieuwe tijd’ van elf Achterhoekse gemeenten. Dit project brengt het regionale en bijzondere erfgoed uit de wederopbouwperiode onder de aandacht. De verhalen en de tijdsgeest van deze periode staan daarbij centraal. Deze verhalen van toen vormen inspiratie voor de activiteiten van nu. Want zoals de wederopbouw van Nederland na de oorlog een grote opgave was, zo is de energietransitie en verduurzaming dat nu. De SRV-wagen slaat daarmee een brug tussen verleden, heden en toekomst. Zie voor meer informatie www.nieuwetijdachterhoek.nl.

