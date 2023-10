Bronckhorst introduceert geboorteboom voor nieuwe jonge inwoners

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst heeft besloten om kinderen die binnen haar grenzen worden geboren of die in hun eerste levensjaar naar Bronckhorst verhuizen, een geboorteboom aan te bieden. Dit initiatief is opgezet om aandacht te besteden aan biodiversiteit en de verbondenheid met de lokale woonomgeving.

Ouders die in aanmerking komen voor deze actie hebben van de gemeente een brief ontvangen met de nodige informatie. De boom kan besteld worden tot 11 november via de gemeentelijke website. Zij die hun keuze al hebben gemaakt, hoeven geen verdere stappen te ondernemen. Voor anderen is er de gelegenheid om dit voor de genoemde deadline te doen. De afhaling is gepland op 25 november van 10.00 tot 14.00 uur op het adres van de gemeentewerf, Zelhemseweg 27 in Hengelo (Gld.).

De bomen die worden aangeboden zijn geselecteerd op basis van hun bijdrage aan de biodiversiteit, dienend als voedselbronnen voor diverse dieren. Bij het ophalen van de boom krijgen ouders aanvullende instructies over het planten en het onderhoud van de boom. Tevens wordt een oorkonde verstrekt met vermelding van de naam en geboortedatum van het kind, alsmede de geselecteerde boomsoort.

