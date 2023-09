Gratis workshop ‘Veilig online bankieren’ in bieb Lichtenvoorde Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – In samenwerking met de Regiobank Steentjes Makelaars organiseert de Bibliotheek Lichtenvoorde op dinsdagochtend 10 oktober, om 10.00 uur, een workshop met het thema ‘Veilig online bankieren’. Hoewel de workshop gratis is, is aanmelden vereist. Dit kan in de bibliotheek zelf of online via www.oostachterhoek.nl/veiligonlinebankieren. De workshop heeft als doel het voorkomen van fraude, phishing en andere vormen van internetcriminaliteit.

Met de toenemende prevalentie van online bankieren is internetcriminaliteit een groeiend probleem. De workshop op 10 oktober biedt geïnteresseerden de kans om in de Bibliotheek Lichtenvoorde te leren hoe online fraude en diefstal van financiële gegevens voorkomen kunnen worden. Medewerkers van RegioBank Steentjes Makelaars zullen hierbij assisteren en hun expertise delen.

Workshop ‘Veilig online bankieren’

Internetcriminelen zijn vaak sluw en kunnen zich voordoen als bankmedewerkers, waarbij ze vragen om codes of persoonlijke informatie. Maar welke gegevens zijn veilig om te delen en in welke situaties? En wanneer moet je een website, e-mail of ander bericht wantrouwen?

De workshop zal aan de hand van praktijkvoorbeelden uitleggen hoe je verschillende vormen van internetcriminaliteit kunt herkennen. Zo worden technieken van cybercriminelen gedemonstreerd, zoals pogingen om inloggegevens, digicodes of pincodes te stelen, en hoe je misleidende mails of berichten op bijvoorbeeld WhatsApp kunt identificeren.

Deze sessie is toegankelijk voor iedereen die zich wil wapenen tegen internetcriminaliteit. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek of klant van de Regiobank. Vanwege beperkte capaciteit is aanmelding wel aan te raden.

