Bronckhorst reikt Ondernemersprijzen

Inwoners kunnen nu hun favoriete ondernemer/bedrijf nomineren voor de Publieksprijs!

BRONCKHORST – Ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente Bronckhorst. Ze zorgen voor de werkgelegenheid van inwoners, maar dragen ook in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de kernen. Door bijvoorbeeld sponsoring van diverse activiteiten en sportverenigingen. De gemeente wil graag haar waardering uitspreken voor de ondernemers in Bronckhorst. Daarom organiseren we dit jaar voor het eerst, samen met een werkgroep van enkele ondernemers, de uitreiking van de Ondernemer van het Jaar prijs. Ook is er een Startersprijs en Publieksprijs. Dit gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst op 9 november bij De Gouden Karper in Hummelo. De bedrijvenkringen en ondernemersverenigingen zijn gevraagd kandidaten aan te melden voor de Ondernemer van het jaar en Starter van het jaar. En inwoners vragen wij mee te doen door de ondernemer (bedrijf moet gevestigd zijn in Bronckhorst) waarvan zij vinden dat die in het zonnetje gezet moet worden aan te melden voor de Publieksprijs. We zijn heel benieuwd!

Inwoners kunnen de ondernemer/het bedrijf tot en met 30 juni aanmelden via info@bkbronckhorst.nl. Wij vragen naast de naam van de ondernemer/het bedrijf in een korte motivatie van max. 5 regels toe te voegen waarom de ondernemer/het bedrijf wordt genomineerd voor de Publieksprijs. Een jury kiest de genomineerden voor de ondernemersprijzen, waaronder uit de aanmeldingen van inwoners de genomineerden voor de Publieksprijs. Wie de Publieksprijs wint, bepalen inwoners vervolgens uit de gekozen selectie. Daarvoor komt een openbare stemronde in het najaar.

