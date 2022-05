De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zijn met hun Arfgoodbeleid Oost Achterhoek genomineerd voor de BNG Bank Erfgoedprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de gemeente met het beste erfgoedbeleid. Beloon je onze inspanningen met een stem voor de publieksprijs?

De prijs ter waarde van € 25.000 is bedoeld om mooie voorbeelden te delen van gemeenten die goed met hun erfgoed omgaan. Samen met Almere, Breda en Eindhoven zijn we als Oost Achterhoek in de race voor de prijs. De prijs is een initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 en hoofdsponsor is BNG Cultuurfonds.

Publieksprijs

Sinds 2018 kan ook het publiek stemmen op de gemeente die volgens hen het beste omgaat met zijn erfgoed. Of in dit jaar: die de beste verbinding legt tussen erfgoed en kunst. Aan deze prijs is geen geldprijs verbonden, maar heeft toch een grote waarde. Het geeft een stimulans om door te gaan met behoud van erfgoed en creëren van kunst. Toeristen weten zo goed de weg te vinden naar de Oost Achterhoek.

Stem nu!

De stembus is open tussen 2 mei en 31 mei. Jouw stem uitbrengen kan op www.kunsten92.nl. Geef je stem aan Oost Achterhoek. Zo laat je zien dat we het erfgoedbeleid in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk samen uitvoeren, behouden en koesteren. Wi-j doet ’t samen!

Prijsuitreiking

Op donderdag 2 juni is de prijsuitreiking. De jury maakt tijdens een besloten bijeenkomst de winnaar bekend. Via een livestream op de YouTube pagina van Kunsten ’92 is de uitreiking te volgen.

Onze presentatie

In slechts zeven minuten hebben de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk met een film een presentatie gegeven aan de jury. De film toont veel projecten van Erfgoed Oost Achterhoek. En laat de grote groep mensen zien die deze prachtige projecten realiseert. In de Achterhoek doen we het samen.

Presentatie terugkijken

Ben je benieuwd hoe Erfgoed Oost Achterhoek het gemeentelijke erfgoedbeleid toonde op 28 januari 2022 aan de jury? Kijk dan de presentatie over het erfgoedbeleid terug. En zie hoe trots we zijn dat we samen optrekken voor het behoud van ons erfgoed.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....