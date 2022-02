Bronckhorst verduurzaamt komende jaren vier sporthallen

BRONCKHORST – De gemeente ondersteunt een goed sportklimaat om bij te dragen aan een gezonde leefstijl van inwoners. Dat doen we onder meer met de sportagenda die we medio 2021 vaststelden. Eén van de belangrijkste ambities uit deze agenda is het verduurzamen van de vier gemeentelijke sporthallen. B en w van Bronckhorst besloten vandaag aan deze ambitie invulling te geven en hiervoor het al eerder geraamde budget definitief beschikbaar te stellen. Het gaat om ca. 10 miljoen euro in totaal, waaraan de gemeente 8 miljoen euro bijdraagt en voor 2 miljoen euro subsidies leefbaarheid- en duurzaamheidssubsidies aanvraagt. Wethouder Evert Blaauw van sport: “We willen de accommodaties hiermee duurzaam én toekomstbestendig maken, zodat ze de komende 20 jaar passen bij de sportbehoeften van de gebruikers en aansluiten bij onze duurzaamheidsdoel om in 2030 energieneutraal te zijn.”

Gemeentelijke sporthallen De Pol in Zelhem, ’t Jebbink in Vorden, De Kamp in Hengelo en ‘t Hooge Wessel in Steenderen zijn relatief gedateerd, waardoor ze niet voldoen aan de huidige gebruikers- en duurzaamheidseisen. Met de aanpak die we kiezen, gaan we voor de hoogste verduurzamingsambitie. Dat betekent dat de hallen onder meer gasloos, energieneutraal, goed geïsoleerd en geventileerd worden, conform de huidige eisen.

Jaarlijks een hal

De komende vier jaren, vanaf 2023, wordt jaarlijks een hal verduurzaamd. Om de overlast voor de gebruikers van een sporthal (zoals het onderwijs dat de hal het meeste gebruikt) zoveel mogelijk te beperken, zijn de werkzaamheden in en rondom de zomervakantie gepland. Helaas is het door de hoeveelheid aan werkzaamheden die bij de verbouw komen kijken niet mogelijk meer dan 1 sporthal (per jaar) aan te pakken.

Uitvoering werkzaamheden hal Vorden: juli – aug ‘23

Uitvoering werkzaamheden hal Zelhem: juli – aug ‘24

Uitvoering werkzaamheden hal Hengelo: juli – aug ‘25

Uitvoering werkzaamheden hal Steenderen: juli – aug ‘26

De volgorde is gekozen vanwege de technische staat van de hallen. De werkzaamheden gebeuren in nauw overleg met de gebruikers en exploitanten.

