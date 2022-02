Nieuwe directeur Koppelkerk

BREDEVOORT – Met ingang van 1 juni 2022 gaat Annemiek van der Hoek de directietaken bij de Koppelkerk te Bredevoort voor haar rekening nemen. Na het gymnasium te Sneek heeft Van der Hoek bij de Academie Minerva Hanzehogeschool de opleiding tot docent Beeldende Kunst en Vormgeving gevolgd. Ze heeft als kunstenaar deelgenomen aan diverse exposities en als curator, projectleider en medewerker gewerkt aan verschillende projecten en workshops. In 2019 was ze junior-directeur bij Villa Mondriaan te Winterswijk. Sinds mei 2021 is ze in dienst bij de Koppelkerk als junior-directeur. Hier heeft ze bewezen uitstekend te functioneren. Reden voor het bestuur om haar te vragen voor de directiefunctie.

Hiermee zal Annemiek het stokje overnemen van directeur Sylvia Heijnen. Als initiator heeft Sylvia vanaf 2015 de Koppelkerk uitgebouwd tot een algemeen gewaardeerd en herkenbaar cultureel begrip in de Achterhoek, dat ook tot ver daarbuiten bekendheid geniet. Sylvia heeft besloten uit te zien naar andere activiteiten, maar zal bij de Koppelkerk betrokken blijven als adviseur. Bestuur en medewerkers bedanken Sylvia voor haar enthousiaste inzet en leiderschap gedurende de afgelopen periode. Dankzij haar is de Koppelkerk geworden tot een ware vrijplaats voor kunst en cultuur.

