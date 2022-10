Burgemeester Besselink en kinderen Jenaplanschool Pierson ontbijten samen

BRONCKHORST – Het belang van een goed en gezond ontbijt staat meer dan ooit op de agenda. Er wordt zelfs door het kabinet overwogen om deze startmaaltijd op school aan te bieden. Om het belang van een gezond ontbijt te benadrukken ontbeet burgemeester Marianne Besselink vandaag samen met kinderen van groep 7 en 8 van Jenaplanschool Pierson uit Hengelo (Gld). Het ontbijt werd verzorgd door Echte Bakker van Asselt uit Vorden.

Van 3 tot en met 7 oktober schuiven zo’n 200 burgemeesters in heel Nederland met basisscholen uit hun regio aan tafel voor het Burgemeestersontbijt. De burgemeester en wethouders Evert Blaauw, Antoon Peppelman en Wilko Pelgrom schoven samen met een basisschoolklas uit Bronckhorst aan tafel. Een leerzame en gezellige ochtend, waarbij zij samen met de kinderen gepraat heeft over het belang van ontbijten. Wordt het ontbijt genuttigd, wat eten de kinderen het liefste en waarom is deze maaltijd zo belangrijk? ‘Een goed ontbijt is een fijn en gezond begin van de dag’, aldus burgemeester Besselink.

Het is belangrijk om de dag met een goed ontbijt te starten. Dit is een fijn en gezond begin van de dag’, aldus burgemeester Marianne Besselink.

Goed de dag beginnen

De kinderen van de Jenaplanschool Pierson hebben ontbeten met een ontbijtpakket dat voldoet aan de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum. In het pakket zaten volkorenbrood, volkorenbolletjes en volkoren krentenbollen en gezond beleg. Verder konden burgemeester en kinderen kiezen uit halfvolle zuivel, thee, groente en fruit. Gezond én lekker.

Voor het eerst wordt het Burgemeestersontbijt los van het Nationaal Schoolontbijt georganiseerd om zo een extra moment te creëren om dat belang van een gezond ontbijt onder de aandacht te brengen.

