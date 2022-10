Familiebedrijf Veld Koeltechniek krijgt nieuwe aandeelhouders

GROENLO – De eigenaren van het 62 jaar oude familiebedrijf Veld Koeltechniek dragen de aandelen van hun onderneming over aan de directie samen met investeerder 365 Capital.

De familie Veld heeft het bedrijf de afgelopen decennia zien uitgroeien tot een belangrijke speler in de koudetechniek. De beide directeuren, Marco Klein Falckenborg en Michel Berends, geven aan dat er een stabiele en succesvolle organisatie staat die kwaliteit en servicegerichtheid hoog in het vaandel draagt. Samen met de 250 medewerkers wordt er vanuit Groenlo ook veel nadruk gelegd op innovatie en duurzaamheid.

Complexer

“De familie heeft het bedrijf de afgelopen decennia behoorlijk zien veranderen én zien groeien,” weet Marco Klein Falckenborg. “Zij hebben de vraagstukken complexer en de markt moeilijker zien worden. Deze ontwikkelingen hebben de familie aan het denken gezet en men heeft toen, in nauw overleg met ons, besloten om in gesprek te gaan met een investeerder die geschikt is voor de volgende fase van onze onderneming.”

In de nieuwe eigendomsvorm participeren naast de directie en de investeerder 365 Capital, ook Hans Veld en enkele key-managers. Michel Berends: “We wilden graag een partner die garandeert dat de ingeslagen weg wordt voortgezet vanuit de vestiging in Groenlo. Wij hechten met zijn allen erg aan ons DNA. Door samen te werken met 365 Capital weten we ons verzekerd van het behoud van onze bedrijfscultuur en kunnen we onze toekomstplannen verder uitwerken. De cultuur van 365 Capital sluit naadloos aan op ons bedrijf. Met 365 Capital hebben we een nieuwe, professionele en kapitaalkrachtige partij aan boord en zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Hayo van Houten (365 Capital): “Veld Koeltechniek is een kerngezond bedrijf waar het personeel en vakmanschap centraal staat en wij zien dat als de reden van de goede performance die het bedrijf de laatste jaren heeft laten zien. Wij zijn daar enorm van onder de indruk en zien het als een voorrecht om Marco, Michel en hun team te mogen ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van Veld Koeltechniek.”

De directie is ervan overtuigd dat er in deze vorm een gezonde toekomst lonkt voor Veld Koeltechniek, waarvan de naam onveranderd blijft. “Er verandert alleen iets aan de eigendomsverhoudingen. Verder kunnen onze klanten blijven rekenen op onze innovatie, service en blijvende toewijding zoals ze al van ons gewend zijn,” aldus de directie.



