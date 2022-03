De Hooge Weide in Vorden locatie voor opvang Oekraïense vluchtelingen

VORDEN / BRONCKHORST – De oorlog in Oekraïne heeft een grote stroom vluchtelingen op de been gebracht. Veiligheidsregio’s en gemeenten zoeken samen naar locaties waar meerdere vluchtelingen tijdelijk opgevangen kunnen worden. In Bronckhorst heeft een aantal accommodaties en hebben verschillende particulieren zich aangeboden voor opvang. Vrijdag werd bekend dat de veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland graag tijdelijk op korte termijn maximaal 35 mensen in onze gemeente opvangt in groepsaccommodatie De Hooge Weide in Vorden. Het gaat in eerste instantie om tijdelijke opvang tot eind april en de instroom kan vanaf deze week starten. Wij vinden het hartverwarmend dat mensen in Bronckhorst zo meeleven met de situatie van Oekraïners. Zij zetten hulpacties op touw en bieden verschillende soorten onderdak aan (in huis, in accommodaties, maar ook in gebouwen die geschikt gemaakt kunnen worden).

Buurtbewoners van De Hooge Weide zijn door ons persoonlijk op de hoogte gebracht van de mogelijke komst van Oekraïense vluchtelingen vanaf deze week.

De ontwikkelingen in Oekraïne gaan razendsnel, de situatie verandert per dag. Het kan zijn dat komende tijd nog andere wat grotere accommodaties beschikbaar komen in Bronckhorst voor vluchtelingen uit het land. De meest actuele informatie vinden inwoners op www.bronckhorst.nl/oekraine.

