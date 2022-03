De Tukkers 3 – HV Grol DS1

ALBERGEN / GROENLO – Voor de doordeweekse inhaalwedstrijd reisden de dames van handbalvereniging Grol af naar Albergen, om aldaar te spelen tegen het team van de Tukkers dat 2 punten meer heeft in deze competitie.

De dames waren er dan ook op gebrand om de 2 punten mee naar Groenlo te nemen. Het team miste enkele positief geteste speelsters, die werden meer dan uitstekend vervangen door Maaike en Karlijn van dames 2. Ondanks dat HV Grol gemotiveerd was om direct in het begin de wedstrijd te dicteren, was het de thuisploeg dat drie keer achtereen scoorde en dus 3-0 voorstond. Wakker geschud ging HV Grol er vol voor om dit weg te werken. De verdediging had vanaf nu goed vat op de aanvalster van de Tukkers, echter aanvallend speelde het onwennig. Toch kwam het door een goede inzet langszij (7-7), wat tevens de ruststand werd.

Ondanks de goede bedoelingen was het aanvalsspel ook in de tweede helft ver onder de maat en was het te doorzichtig. De thuisploeg nam hierdoor een 10-8 voorsprong. Hierna stond het vooral verdedigend uitstekend en aanvallend ging het beter lopen, de achterstand werd dan ook omgezet in een voorsprong (10-11). Het bleef bij beide teams moeizaam gaan en de doelpunten waren duur deze avond. Met nog iets minder dan een minuut te spelen scoorde Jitske de 11-12 en de buit leek alsnog binnen. In de tegenaanval en slotseconden viel toch nog de gelijkmaker 12-12. Jammer voor HV Grol, maar het gezien het spelbeeld van de gehele wedstrijd een terechte puntendeling.

