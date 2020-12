Digitaal kopje koffie met de burgemeester

BRONCKHORST – In coronatijd missen we het contact met anderen. De burgemeester heeft veel sociale momenten met inwoners door het jaar heen. Bij een evenement, zoals de kermissen of Mañana Mañana, bij carnaval, koningsdag, een bijzonder huwelijksjubileum, opening, werkbezoek, noem maar op. Marianne Besselink: “Die contacten zijn op dit moment allemaal niet mogelijk. Ik mis het contact met u. Daarom wil ik u heel graag uitnodigen voor een digitale kop koffie. Om te horen hoe het met u gaat en wat u bezighoudt.”

De digitale bijeenkomsten zijn op 13 januari van 14.30 tot 15.30 of van 19.30 uur tot 20.30 uur. Inwoners hebben hiervoor een laptop, tablet of telefoon met internetverbinding, microfoon en camera nodig (dit hebben de meeste apparaten tegenwoordig). En een lekker kopje koffie of thee bij de hand natuurlijk. Om goed met elkaar door te kunnen praten, kunnen er per bijeenkomst zes tot acht mensen meedoen.

Inwoners die het leuk lijkt op deze manier in gesprek te gaan met de burgemeester kunnen zich voor 9 januari opgeven via www.bronckhorst.nl/koffietijd.