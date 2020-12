De kersttoespraak van Zijne Majesteit de Koning wordt vandaag de eerste kerstdag om 13.00 uur uitgezonden door de NOS op NPO1 en op NPO Radio 1. Gelijktijdig is de kersttoespraak op NPO2 te zien met gebarentolk.

Ook zenden diverse andere omroepen de kersttoespraak uit. De herhaling van de NOS-uitzending is om 18.00 uur op NPO1. De toespraak is enkele dagen eerder opgenomen in de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch.