Drie genomineerden Bronckhorster monumentenprijs 2023 bekend!

Gerestaureerde uitwateringssluis Bedelbrug Steenderen

De uitwateringssluis Bedelbrug in Steenderen, vlakbij J.F. Oltmansstraat 24, is met grote zorg gerestaureerd. Hierdoor is de sluis van een vergeten object in de uiterwaarden teruggebracht naar een herkenbare verwijzing naar de geschiedenis van het Waterschap in deze omgeving. De sluis is ergens tussen 1900 en 1925 gebouwd en kon bij hoog water dichtgezet worden. Dit zorgde ervoor dat het hoge water niet meteen tot een overstroming leidde in de Grote Beek. Waterschap Rijn en IJssel heeft een grote investering gedaan om niet alleen de uitwateringssluis te behouden, maar om ook de uitstraling van de sluis te restaureren.

Grote Schure Kerk Kranenburg Sluis Bedelbrug Steenderen

Herbestemming van de Grote Schure bij Enghuizen naar woning

De schil van rijksmonument Grote Schure bij Enghuizen, Spalderkampseweg 5 Hummelo, is kundig gerestaureerd. De vergane constructie is met goede bouwmaterialen en waar mogelijk met de ambachtelijke verbindingen weer als nieuw. De eigenaar realiseert daar met een doos-in-doos constructie in het pand een woning aan de rand van het landgoed Enghuizen in Hummelo. Door de woning op deze manier te bouwen zijn nagenoeg alle ingrepen terug te draaien, mocht dat wenselijk zijn. Deze keuze laat zien dat de eigenaar rekening houdt met de toekomst. Met deze restauratie is dreigend verval duidelijk voorkomen en de cultuurhistorische kwaliteit versterkt.

Uitbreiding van de kerk in Kranenburg

De kerk in Kranenburg aan de Ruurloseweg 101 is een rijksmonument en ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers die ook het Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam ontwierp. Het Heiligenbeeldenmuseum is nu in de kerk gevestigd. Het museum had echter meer opslagruimte nodig. De uitbreiding van de kerk is het gevolg van een zorgvuldig voorbereid plan. De eigentijds ontworpen aanbouw is een duidelijke toevoeging aan de monumentale kerk met een heel eigen karakter. Tegelijkertijd wordt een duurzaamheidsslag gemaakt. Het nieuwe dak van de aanbouw krijgt zonnepanelen: een mooie tegemoetkoming aan de grote energievraag van deze voor het publiek toegankelijke kerk.

De winnaar van de Monumentenprijs maken wij bekendgemaakt rond de Open Monumentendagen in september. De uitreiking vindt plaats op 6 september, 20.00 uur tijdens de startbijeenkomst van de Open Monumentendagen in de Remigiuskerk in Hengelo (Gld).

Bronckhorster Monumentenprijs

Bronckhorst telt ruim 800 monumenten en is daarmee één van de grootste monumentengemeenten van Nederland. De gemeente reikt jaarlijks de Monumentenprijs uit aan een initiatiefnemer die met veel passie en enthousiasme de restauratie of verbouwing van een monument oppakt. Vorig jaar kreeg de gerestaureerde boerderij Oude Vos aan de Lankhorsterstraat 7 in Wichmond deze ereprijs. Wethouder Wilko Pelgrom: “Bronckhorst heeft veel gebouwen van waarde die we in stand willen houden. Met deze prijs spreken wij onze waardering uit aan inwoners of partijen die met smaakvolle restauraties een bijdrage leveren aan het verfraaien van hun omgeving en die van Bronckhorst.”

