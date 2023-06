Outdoor Gelderland: Johannes Ehning zet startbewijs meteen om in 1.50m zege

VRAGENDER – Terwijl de ondergaande zon voor lange schaduwen zorgt in het springparcours van Outdoor Gelderland kijken drie Nederlandse ruiters toe hoe ze op het laatst een plek moeten inleveren aan een Duitse concurrent. De hoofdrubriek van de donderdag, het 1.50m direct op tijd om de Manestream Prijs, werd in Vragender gewonnen door Johannes Ehning met C-Jay.

Johannes Ehning, de jongere broer van topruiter Marcus Ehning, is op Paardensportcentrum Lichtenvoorde een bekend gezicht. Hij woont op een half uur afstand in Stadtlohn, heeft nog geen internationale editie gemist en start regelmatig op de landelijke concoursen. “Het was wel spannend of ik hier nog kon starten”, vertelt Johannes Ehning. Er was zo’n grote run op startplekken ontstaan, dat de ruiter vorig week pas groen licht kreeg toen een landgenote uitviel.

“Gelukkig maar. Outdoor Gelderland was vorig jaar al ontzettend mooi en sfeervol. Daarom wilde ik hier zo graag rijden.” Ehning had de 14-jarige C-Jay (Carthago x Contender) gezadeld, een routinier die zijn job goed kent, maar de ruiter kent de schimmel ook als zijn broekzak en dat heb je op dit niveau nodig om succesvol te zijn.

“In het parcours was een keuzedeel. Of je nam een kortere weg over de sloot of een omweggetje over een hoge steilsprong. C-Jay springt wel sloten, maar is er niet gek op. Als ik hem er op dag 1 van het concours al mee confronteer, dan houdt hij de sloot de rest van het concours in de gaten”, lacht de ruiter. “Ik heb ‘m vandaag maar even overgeslagen, wel fijn dat die mogelijkheid er was.”

Veel gewonnen

C-Jay doet veel goede dingen. De ruin die ook al 1.60m Grote Prijzen sprong, is heel snel en wil geen fout maken. “Hij is heel goed te rijden en kan ontzettend kort draaien. Hij heeft dit jaar denk ik al tien tot twaalf internationale proeven gewonnen. Vorige week nog in Balve. Ik had nu wel heel veel geluk op hindernis 1, want die raakte hij stevig. Maar ja, soms heb je geluk nodig in deze sport. Er is ook vaak genoeg pech. Dan kun je een topronde hebben, maar houdt een veegfoutje je uit de prijzen.”

In de prijsuitreiking mocht Harrie Wiering zich als tweede opstellen met de negenjarige Harley (Carrera VDL). Mathijs van Asten werd derde op Sirocco (Balou du Rouet), voor de 21-jarige Skye Morssinkhof met Baloubelle 5 (Baloubet du Rouet). De topvijf werd gesloten door Oliver Fletcher uit Engeland met Iv Willem (Cassini Gold).

Overige winnaars

De eerste plaats in de 1.40m Rabobank prijs werd gedeeld door Ruben Romp met Umour Noir de Cran (Kannan) en Lars Kuster op Idylle of Romance (Andiamo). De tweede prijzen gingen hier naar oud-olympisch kampioen Rodrigo Pessoa (BRA) en Bart van der Maat. In de 1.30m BKC Prijs waren er twee eerste prijzen voor Thiago Ribas Da Costa (BRA) op Quintessential (Quintender 2) en Christina Gierlich (GER) op Cantuccini 17 (Kannan). De 1.20m Hotel de Lindeboom Prijs ging naar Georgina Burchmore-Eames (GBR) op Kept Secret T.

Vrijdagprogramma

Outdoor Gelderland vervolgt op vrijdag met internationale sport, een landelijke finale om de Stoeterij Sterrehof Trofee, de HTC pony show en sluit om 20.45 uur af met een spectaculaire rodeorace. www.outdoorgelderland.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)

