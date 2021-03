Deel dit bericht

ACHTERHOEK – Eind februari 2021 verstrekte UWV 3.597 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 2% (-73 uitkeringen). Dit is meer dan de landelijke afname van 0,9%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging is 7,8%, oftewel 260 uitkeringen. Deze toename is aanzienlijk kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+19,1%).