Extra opvangplekken Oekraïense vluchtelingen in Bronckhorst

BRONCKHORST – Extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen worden gerealiseerd in Hengelo en Vierakker, zo meldt de gemeente Bronckhorst. Momenteel verblijven zo’n 90.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland, waarvan 160 in Bronckhorst. Door de aanhoudende oorlog in Oekraïne wordt verwacht dat het aantal vluchtelingen in Nederland zal toenemen en dat zij hier langer zullen verblijven. Het rijk heeft daarom opdracht gegeven aan gemeenten om extra opvangplekken te realiseren.

In Vierakker worden bij ’t Boshuis op de Boshuisweg en opvanglocatie Den4Akker aan de Kapelweg chalets bijgeplaatst. Hiermee worden respectievelijk 12 en 14 extra opvangplekken gecreëerd. Daarnaast komen er per 1 april 10 chalets beschikbaar op Vakantiepark Bronckhorst op de Handwijzersdijk in Hengelo. In totaal moeten deze extra opvangplekken er medio 2023 voor zorgen dat Bronckhorst bijna 200 vluchtelingen uit Oekraïne kan opvangen.

De gemeente heeft gebruiksovereenkomsten van een jaar afgesloten met de eigenaren van de locaties. Afhankelijk van de situatie in Oekraïne wordt gekeken of het langer in gebruik houden van de opvanglocaties nodig en mogelijk is.

