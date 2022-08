Gemeente zet mantelzorgers in het zonnetje

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst zet mantelzorgers uit Bronckhorst graag weer in het zonnetje tijdens een speciale verwendag. Deze dag vindt dit jaar plaats op 11 november. Mantelzorgers kunnen kiezen uit twee locaties waar verschillende activiteiten worden georganiseerd. Aanmelden kan tot 10 oktober.

Bij café-restaurant Den Bremer in Toldijk staan bloemschikken of bingo op het programma.

In hotel-café restaurant De Gouden Karper in Hummelo kunnen mantelzorgers kiezen uit bloemschikken of wandelen met een gids. Na de activiteiten staat een lekkere lunch klaar. Het belooft een heerlijk uitje te worden voor mantelzorgers.

Mantelzorgers kunnen zich tot 10 oktober voor de activiteiten aanmelden via www.bronckhorst.nl/mantelzorgverwendag of bellen via tel. (0575) 75 02 50.

Er zijn geen voorwaarden verbonden aan het aantal uren dat iemand zorg verleent en de activiteit kost niets. Er geldt wel een maximumaantal deelnemers dat kan meedoen aan de activiteiten.

Wethouder Evert Blaauw: “Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Zij zorgen voor hun naasten die zich niet alleen kunnen redden. Met de verwendag willen we hen even in het middelpunt van aandacht zetten. Dat verdienen ze.”

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Elke gemeente is vrij in de manier waarop zij hier invulling aan geeft. De gemeente Bronckhorst biedt mantelzorgers, als blijk van waardering, onder andere een verwendag aan.

Daarnaast bieden we mantelzorgers ook waardering in de vorm van een geldbedrag (de mantelzorgwaardering). Mantelzorgers kunnen t/m 31 december 2022 aangemeld worden voor mantelzorgwaardering. Dit kan via www.bronckhorst.nl/mantelzorg. Hier staan ook de voorwaarden voor de aanvraag.

