Hennie Rossel uit Vorden uitgeroepen tot Duurzame Ster 2024

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

VORDEN – Hennie Rossel is verkozen tot Duurzame Ster 2024 voor zijn jarenlange inzet op het gebied van duurzaamheid. Op 11 oktober overhandigde wethouder Wilko Pelgrom (Duurzaamheid) de Duurzame Ster aan de Vordenaar, als erkenning voor zijn bijzondere bijdrage aan het behoud van vergeten fruitrassen en de biodiversiteit in de gemeente Bronckhorst.

Rossel, pomoloog van beroep, heeft de afgelopen 25 jaar honderden vergeten fruitrassen opgespoord en een unieke collectie hoogstamfruitbomen aangelegd. Zijn verzameling bevat meer dan driehonderd verschillende soorten fruit, waarvan ruim honderd uniek zijn in de wereld. Deze fruitbomen zijn verspreid over ongeveer honderd particuliere boomgaarden. Daarnaast deelt hij zijn uitgebreide kennis via zijn website www.vergetenfruitrassen.nl en in zijn boek over fruitbomen, waarin hij gedetailleerde beschrijvingen van vijftien oude rassen en hun toepassingen geeft.

Inspirerend voorbeeld voor de regio

“Hennie’s passie voor vergeten fruitrassen draagt niet alleen bij aan het behoud van oude fruitsoorten, maar stimuleert ook andere inwoners om fruitbomen aan te planten of te behouden,” aldus wethouder Pelgrom. “Dit is goed voor de biodiversiteit en insectenpopulaties in de regio. Hennie is daarmee een inspirerend voorbeeld van duurzaamheid.”

Duurzame Ster

De Duurzame Ster is een speciale onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt aan een inwoner of organisatie die zich op bijzondere wijze inzet voor een duurzamere leefomgeving. De gemeente Bronckhorst reikt deze onderscheiding op eigen initiatief uit. Een speciale stertegel ter ere van Rossel zal binnenkort bij het gemeentehuis worden onthuld.

Eerdere winnaars

In voorgaande jaren ging de eretitel naar organisaties en individuen zoals Energiecoöperatie Biozon, basisschool De Kraanvogel, en het Steenders Landschap. Al deze winnaars hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan een duurzamer Bronckhorst.

Op Morgen

De Duurzame Ster-winnaars dragen bij aan het klimaat van morgen. Dit sluit aan bij het platform Op Morgen, waar inwoners van Bronckhorst samen werken aan een groenere en duurzame toekomst. Voor inspirerende verhalen en tips kunt u terecht op www.op-morgen.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.