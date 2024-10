Lara Bouwman benoemd tot nieuwe jeugdburgemeester van Bronckhorst

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

ZELHEM – De 10-jarige Lara Bouwman uit Zelhem is gekozen tot jeugdburgemeester van Bronckhorst voor het jaar 2024/2025. Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis presenteerden drie kandidaten hun plannen aan een jury. Lara kwam daarbij als winnaar uit de bus en zal op woensdag 10 oktober officieel benoemd worden tijdens de raadsvergadering.

In totaal reageerden vier leerlingen van groep 7 op de oproep van de gemeente Bronckhorst om zich kandidaat te stellen voor het jeugdburgemeesterschap of het nieuwe kinderparlement. Drie van hen gingen de strijd aan om jeugdburgemeester te worden. Lara, samen met Kalle en Diëm, werd gevraagd om zichzelf voor te stellen en in een kort debat enkele stellingen te verdedigen.

De jury, bestaande uit burgemeester Marja van der Tas, wethouder Evert Blaauw, raadslid Thea Lusink en de huidige jeugdburgemeester Cato de Gelder, beoordeelde de kandidaten. Lara maakte indruk met haar doordachte ideeën over verkeersveiligheid en het belang van veilig buitenspelen voor kinderen in Bronckhorst.

“Ze had een helder plan en wist dat overtuigend te presenteren,” aldus burgemeester Van der Tas. “Ook Kalle en Diëm presenteerden sterke plannen. Daarom hebben we aan Lara gevraagd om samen met het kinderparlement te kijken of hun ideeën gecombineerd kunnen worden. Dat beloofde ze te doen.”

Lara neemt het stokje over van Cato de Gelder, die haar woensdagmiddag alvast de keten overhandigde. Tijdens haar jaar als jeugdburgemeester zal Lara deelnemen aan diverse gemeentelijke activiteiten, zoals de intocht van Sinterklaas en de nationale dodenherdenking op 4 mei. Daarnaast fungeert ze als aanspreekpunt voor kinderen in de gemeente die ideeën of vragen hebben. Deze kan zij vervolgens bespreken met burgemeester Van der Tas.

Samen met Kalle Schuurman, Diëm Nijenhuis en Lieke van Dieten vormt Lara het nieuwe kinderparlement, dat eveneens tijdens de raadsvergadering wordt geïnstalleerd.

