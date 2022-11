Herinrichting Zomerweg Achter-Drempt

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst gaat samen met de werkgroep Verkeer uit Drempt aan de slag om de Zomerweg in de bebouwde kom van Achter-Drempt opnieuw in te richten. De verbeteringen moeten de verkeersveiligheid vergroten en punten van overlast oplossen.

Verkeersveiligheid

De bewoners van Voor- en Achter-Drempt hebben een werkgroep Verkeer gevormd. Deze werkgroep heeft de gemeente gevraagd de verkeersoverlast op de Zomerweg in Achter-Drempt op te lossen. De overlast bestaat o.a. uit veel overschrijdingen van de maximumsnelheid en geluids- en trillingsoverlast bij de verhogingen op de kruispunten.

Afkoppelen afvoer regenwater

Ook is de afvoer van regenwater onvoldoende. De afvoer van regenwater koppelen we af van het riool. Dit is dan meteen een goed moment voor aanwonenden om mee te doen en hun regenafvoer ook af te koppelen van het riool en anders op te vangen. Zo maakt Achter-Drempt ook een mooie duurzame slag.

In november 2022 start het project.

