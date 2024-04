BRONCKHORST – Op 16 april organiseert de gemeente Bronckhorst een informatieavond voor nieuwe inwoners in het gemeentehuis in Hengelo (Gld). Tijdens de avond staat het typisch Achterhoekse ‘buurtmaken’ centraal. Inwoners die in de afgelopen 1,5 jaar in de gemeente Bronckhorst kwamen wonen, zijn persoonlijk uitgenodigd. Iedereen die verder belangstelling heeft voor deze avond is ook van harte welkom.

Leer de gemeente kennen

Waarnemend burgemeester Marja van der Tas en de wethouders stellen zich die avond nader voor en de bezoekers krijgen een beeld van wat de gemeente voor hen kan betekenen. Vervolgens kunnen de nieuwe inwoners bij kraampjes in de hal informatie inwinnen over waar ze bijvoorbeeld terechtkunnen met vragen over (ver)bouwen, hoe de gemeente omgaat met jongeren, ouderen, vrijwilligers en het verenigingsleven, wat de gemeente biedt op het gebied van sport en hoe wij ons inzetten voor ons prachtige landschap en de natuur. Ook kunnen belangstellenden kennismaken met de gebiedsambtenaren. De politie en brandweer zijn aanwezig met uitleg over hun werk en de toeristische platformen laten zien wat er te beleven is in de gemeente. Het belooft een gezellige, informele avond te worden.

‘Goodiebag’ voor inwoners

Om bedrijven en verenigingen in Bronckhorst de mogelijkheid te bieden zich aan de nieuwe inwoners te presenteren, stelt de gemeente voor iedere bezoeker van de informatiemarkt een ‘goodiebag’ samen. In dit informatietasje is ruimte voor een folder, een speciale aanbieding of een leuke gadget. Mocht een bedrijf of vereniging hiervan gebruik willen maken, dan kunnen ze 200 exemplaren voor 6 april inleveren bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Hengelo. De gemeente zorgt er dan voor dat de informatie op 16 april bij de nieuwe inwoners terechtkomt.

Praktisch

De informatieavond voor nieuwe inwoners is op dinsdag 16 april van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in het gemeentehuis van Bronckhorst, Elderinkweg 2 in Hengelo.