Nominaties Monumentenprijs Bronckhorst 2022 bekend

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst zet ieder jaar een eigenaar van een pas gerestaureerd of verduurzaamd monument in het zonnetje. Hiervoor heeft de gemeente de Monumentenprijs Bronckhorst in het leven geroepen. De twee genomineerden voor de Monumentenprijs 2022 zijn bekend.

De twee genomineerden zijn:



Lankhorsterstraat 7 Wichmond

Dit historische complex kent een rijke geschiedenis als boerderij en herberg met doorrijschuur. De nieuwe eigenaar heeft het monument met veel respect en aandacht voor detail gerestaureerd. Hierbij is op een zeer fraaie en op terughoudende wijze een balans gezocht tussen het behoud van de monumentale karakteristiek van het exterieur en interieur en het aanpassen naar de huidige wooneisen. In het bouwplan is ook veel aandacht voor het verduurzamen van het monument waarbij het karakter van het interieur zoveel mogelijk gehandhaafd is.

Molenkolkweg 12-34 Steenderen



Bij het restaureren en verduurzamen van de woningen is door de eigenaar Sité Woondiensten het verleden als vertrekpunt genomen. Aan de hand van oude bouwtekeningen en historische foto’s is onder meer de roedenverdeling in de ramen teruggebracht en zijn nieuwe voordeuren in oude stijl aangebracht. Door deze ingrepen is de beeldwaarde van dit rijtje sociale woningbouwwoningen aanzienlijk verhoogd! Ook bij de verduurzaming van de woningen is geprobeerd om het historische beeld zoveel mogelijk in stand te houden. De zonnepanelen zijn bijvoorbeeld op de achterdaken geplaatst waardoor ze vanaf de openbare weg niet of nauwelijks zichtbaar zijn.

Bekendmaking winnaar

De winnaar van de Monumentenprijs 2022 wordt bekendgemaakt rond de Open Monumentendagen in september. De uitreiking vindt plaats op 7 september 20.00 uur tijdens de startbijeenkomst van de Open Monumentendagen in de Remigiuskerk in Hengelo (Gld).

Waardering

In 2019 reikte de gemeente voor het eerst een monumentenprijs uit aan de eigenaar van een gemeentelijk monument. De winnaar was de eekschuur in Hummelo. In 2020 streek de eigenaar van Coops molen in Zelhem met de eer en in 2021 ging de prijs naar voormalig café-winkel Kraantje Lek in Olburgen. De prijs is bedoeld als waardering voor het goed en verantwoord onderhouden en restaureren van gemeentelijke monumenten of rijksmonumenten.

Bronckhorst is een van de grootste monumentgemeenten van Nederland met maar liefst 800 rijks- en gemeentelijke monumenten binnen de gemeentegrenzen.

