Roel de Jonge van Rometron Ondernemer van het jaar, Daymian Boenink van restaurant Pipa Starter van het jaar en Remco Reebeen van de ReadShop winnaar Publieksprijs 

BRONCKHORST – Op 8 november organiseerde de gemeente Bronckhorst, samen met een werkgroep van ondernemers, weer de verkiezing Ondernemer van het Jaar. Ook was er een prijs voor de Starter van het jaar en werd de Publieksprijs uitgereikt. Dit gebeurde tijdens een feestelijke avond in zaal Den Bremer in Toldijk, waar ca. 125 ondernemers bij aanwezig waren. Roel de Jonge van Rometron uit Steenderen werd Ondernemer van het jaar, Daymian Boenink van restaurant Pipa in Hengelo werd Starter van het jaar en Remco Reebeen van de Readshop in Zelhem won de Publieksprijs. Prachtige ondernemers die hun prijzen dik verdienden.

Een jury bestaande uit oud-ondernemers Henk Hollak en Jos Herwers, Cecile Takkenkamp van de Takkenkamp Groep, Edwin Tiggeloven van Fidon, Robin Koster van Moventem en raadslid Gerbert Tiecken koos de winnaars van de categorieën Ondernemer van het jaar en Starter van het jaar op basis van verschillende criteria en een bedrijfsbezoek. Criteria waren aanpak, toekomstvisie en missie, financiële gezondheid van het bedrijf, omgang met personeel, bijdrage aan werkgelegenheid, leiderschap, public relations en mate van onderscheidend zijn.

Juryvoorzitter Robin Koster: “Rometron won vanwege het ontwikkelen van een innovatief ontwerp voor spotspraysystemen dat inmiddels wereldwijd wordt toegepast. De Starterprijs ging naar Daymian Boenink van restaurant Pipa in Hengelo, omdat hij op een onbevangen, enthousiaste manier met een jong team een prima Italiaans restaurant heeft neergezet.” De winnaar van de Publieksprijs bepaalden inwoners door hun stem uit brengen via de website bkbronckhorst.nl. Ruim 1.900 mensen brachten hun stem uit en Remco Reebeen van de ReadShop in Zelhem kreeg met 619 stemmen de meeste stemmen. De prijs voor de drie winnaars bestond uit een fraaie bokaal en een waardecheque voor een activiteit.

Het was een feestelijke avond onder leiding van Peter Besselink uit Toldijk, waar ook een inspirerende presentatie van Katerina Kempinga, site manager van de Aviko in Steenderen op het programma stond en veel tijd was om bij te praten en te netwerken.

Waardering voor ondernemers

Wethouder Antoon Peppelman van economie, werk en inkomen: “Met de prijs spreken we onze waardering uit voor de ondernemers in de gemeente. Ondernemers zijn belangrijk. Ze zorgen voor de werkgelegenheid van inwoners, maar dragen ook in grote mate bij aan de leefbaarheid in de kernen.”

