Voornemen plaatsen enkele nieuwe ondergrondse afvalcontainers

BRONCKHORST – Voor de afval- en grondstofinzameling in de gemeente Bronckhorst zijn ondergrondse verzamelcontainers belangrijke voorzieningen. Door goede afvalscheiding worden de ondergrondse verzamelcontainers intensief gebruikt. Dit zorgt regelmatig voor volle verzamelcontainers en (soms) bijplaatsingen. Daarom worden de containers inmiddels vaker geleegd en zijn op enkele plekken (Drempt, Hummelo en Zelhem) milieuparkjes uitgebreid met extra containers.

Daarnaast willen b en w vier nieuwe locaties ondergrondse verzamelcontainers voor alleen restafval en/of PMD plaatsen, zodat inwoners hun afval beter kwijt kunnen. Dit zijn:

Brinkerhof Vorden tegenover huisnr. 85

De Eiken Steenderen tegenover huisnr. 13

Groene Kruisstraat Hengelo ter hoogte van huisnr. 8

Sarinkkamp Hengelo ter hoogte van huisnr. 87

De plaatsing van de ondergrondse containers op deze locaties is een voornemen van b en w. Inwoners kunnen schriftelijk of via de mail op dit plan reageren van 15 september 2022 t/m 1 november 2022. De situatietekeningen zijn in te zien op www.bronckhorst.nl/containers.

In Hummelo en Keijenborg komt op een later moment ook nog een nieuwe locatie.

