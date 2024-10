Achterhoek start met uitvoering nieuwe Regio Deal: ‘Tijd om samen hoger te springen’

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

DOETINCHEM – De Achterhoek gaat van start met de uitvoering van Regio Deal II: “Hoger springen, krachtiger landen”. Regio Achterhoek en provincie Gelderland hebben samen met maar liefst acht ministeries de definitieve overeenkomst getekend, waarin afspraken staan over de aanpak en te behalen resultaten. Mark Boumans, voorzitter van 8RHK ambassadeurs, zegt: “Ik ben verheugd dat we nu echt kunnen beginnen met het uitvoeren van projecten. Ik nodig iedere ondernemer, organisatie of overheid uit om zich te melden met goede ideeën die ons helpen de uitdagingen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of bij innovatieve en toekomstige woningbouw aan te pakken. Het is tijd om samen hoger te springen.”

Samen de kwaliteit van leven, wonen en werken verbeteren

Helga Witjes, gedeputeerde van provincie Gelderland, voegt toe: “De Regio Deal sluit perfect aan bij onze provinciale ambities om de kwaliteit van leven, wonen en werken voor zowel inwoners als ondernemers te verbeteren. Door de sterke regionale samenwerking verwacht ik dat we met deze Regio Deal mooie stappen kunnen zetten.”

Brede aanpak

De Regio Deal richt zich op drie pijlers: leefbare gemeenschappen, een toekomstbestendige arbeidsmarkt en een duurzame economie. Mirjam Koster, boardlid van 8RHK ambassadeurs, zegt hierover: “We zetten bewust in op een brede aanpak, van gezondheid voorop, goed vervoer, slimme energie, verduurzaming, en een betere match tussen leren en werken, tot innovatief bouwen.” Arthur Jansen, ook boardlid van 8RHK ambassadeurs, vult aan: “Op deze manier kunnen we integraal aan onze opgaven werken, de brede welvaart in de Achterhoek vergroten en met innovatieve en experimentele projecten een voorbeeld voor Nederland zijn.”

Tweede Regio Deal voor de Achterhoek

De Achterhoek is een van de 22 regio’s waarin het kabinet investeert om de brede welvaart te bevorderen, in de vijfde uitgave van de Regio Deals. Van 2019 tot en met 2023 liep de eerste Regio Deal in de Achterhoek, met veel succesvolle projecten en programma’s die hebben bijgedragen aan innovaties en een verbeterde woon- en leefomgeving. Voor de nieuwe Regio Deal ontvangt de regio 25 miljoen euro van het Rijk. De Deal loopt tot en met 2028.

Meer informatie

Meer weten over de Regio Deal, de aanpak, resultaten en hoe je kunt meedoen? Kijk op: www.8rhk.nl/innovatie/regiodeal24-28. Of kom naar een van de informatiebijeenkomsten op 12 en 26 november van 15:00 tot 17:00 uur. De locaties worden binnenkort bekendgemaakt

