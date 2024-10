Mijke Soesbergen Fytotherapie opent haar deuren in Groenlo

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Op 16 oktober opent Mijke Soesbergen Fytotherapie haar deuren in Gezondheidscentrum Den Papendiek in Groenlo. De praktijk is gespecialiseerd in kruidengeneeskunde en richt zich op het behandelen van klachten zoals vermoeidheid, zwakte, duizeligheid, wazig zicht, slaapproblemen, droog haar, broze nagels, concentratie- en geheugenproblemen, en onregelmatige of lichte menstruatie bij vrouwen.

Mijke Soesbergen werkt volgens een holistische aanpak die is gebaseerd op de principes van de Chinese geneeskunde. Elke behandeling is volledig natuurlijk en op maat gemaakt om de gezondheid en het welzijn van de cliënt optimaal te ondersteunen. “Mijn doel is om mensen te helpen hun balans te vinden en zich weer vitaal en energiek te voelen,” aldus Mijke Soesbergen.

Met een persoonlijke benadering en maatwerkbehandelingen streeft de praktijk ernaar voor iedereen een passende oplossing te vinden. Of je nu kampt met vermoeidheid, slaapproblemen of stressgerelateerde klachten, bij Mijke Soesbergen Fytotherapie ben je in goede handen.

Voor meer informatie of om een afspraak te maken, neem contact op:

Mijke Soesbergen Fytotherapie

Gezondheidscentrum Den Papendiek

06-57668068

mijke.soesbergen@fytotherapeut.com

www.fytotherapeut.com

