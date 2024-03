Achterland XL Kick-off met Douwe Bob, Diggy Dex, en meer

DOETINCHEM – Op donderdag 16 mei 2024 presenteert Achterland XL in Doetinchem een speciale avond vol muziek met Douwe Bob, Diggy Dex, Joel Borelli, en La Fuente. Deze avond markeert de start van het bekende Festival Achterland, dat na 13 jaar een vaste waarde is in de Achterhoek met duizenden bezoekers over 4 dagen. Achterland XL, geïntroduceerd als een extra festivaldag, keert terug met een nog grotere line-up na een succesvolle eerste editie.

Het evenement vindt plaats op Festivalterrein de Bleek en kenmerkt zich door vier hoofdlocaties: The Barn, Gringo’s, Café Jansen en Vanouds, elk met hun unieke sfeer en muzikale focus. Van pop en rock tot elektronische muziek en hiphop, Achterland XL biedt voor elk wat wils. Bezoekers kunnen meezingen met de hits van Douwe Bob, genieten van de poëtische teksten van Diggy Dex, de energieke beats van La Fuente ervaren, en zich laten betoveren door de stem van Joel Borelli.

Elke artiest brengt zijn unieke talenten naar Doetinchem, van Douwe Bob’s charme en country-pop hits, Diggy Dex’s inspirerende ballads en feestelijke live optredens, tot La Fuente’s opzwepende housemuziek en Joel Borelli’s ongeëvenaarde live piano performance. Samen beloven ze een onvergetelijke avond waarbij Doetinchem centraal staat in de Nederlandse muziekscene.

Voor meer informatie: www.festivalachterland.nl

