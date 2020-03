Bijzonder alternatief voor fysieke bijeenkomst Zonnepark De Zomereiken

DOETINCHEM / GROENLO – Vanwege de corona-maatregelen kan de geplande bijeenkomst op 25 maart in Zaal Scheurlink in Groenlo in fysieke vorm niet doorgaan. Agem heeft hier een bijzondere oplossing voor bedacht biedt de gelegenheid tot een ‘digitale inloop’ op een speciale webpagina, met een live chat verbinding met de betrokken partijen.

Sunvest en Agem werken samen aan de plannen voor het zonnepark De Zomereiken, nabij Groenlo in de gemeente Oost Gelre. De projectlocatie is groot genoeg om een zonnepark van circa 12 MWp te realiseren. Een dergelijk zonnepark levert voldoende stroom voor circa 3.000 woningen oftewel voor het merendeel van de ruim 4.000 huishoudens in Groenlo. Vanuit Agem wordt als doel gesteld dat het toekomstige zonnepark voor 50% in lokaal eigendom is, bijvoorbeeld door middel van een lokale energiecoöperatie, zoals Groenkracht Groenlo.

Het ontwerp van Zonnepark De Zomereiken houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen en eisen van direct omwonenden en belanghebbende organisaties. Tijdens deze inloopbijeenkomst zouden de definitieve plannen, opgesteld op basis van de input uit de eerdere bewonersavonden en de gesprekken met belanghebbende organisaties, gepresenteerd worden.

Het presenteren van de definitieve plannen zal nu online gebeuren, middels een speciale pagina op de website van Agem. De pagina zal woensdag 25 maart om 19:30 online zal staan. Via een live chat verbinding is het mogelijk per onderwerp vragen te stellen aan de experts. Digitaal aanwezig, voor vragen per onderwerp zijn: Sunvest (plan en onderzoek), Haver Droeze (landschappelijke inpassing), Gemeente Oost Gelre (beleid) en Agem (meedoen!).

De plannen en de live-chat zijn aanstaande woensdagavond 25 maart van 19:30 tot 21:30 online via www.agem.nl/zomereiken. Geïnteresseerden die niet in de gelegenheid zijn tot inloop, maar wel vragen hebben, kunnen zich vanaf maandag telefonisch melden bij Agem via (0314) 820 388.