Bierbrouwen voor beginners

Als oorspronkelijke vestigingsplaats van bierbrouwer Grolsch heeft Groenlo al een reputatie op het gebied van bier. Op de World Beers Award 2019 heeft een andere lokale Groenlose brouwerij, Brouwerij Brouwersnös, maar liefst zes prijzen in de wacht gesleept. Landelijke brouwerijen doen het de laatste jaren erg goed en de vraag naar speciaalbier neemt niet alleen in Groenlo toe.

Spectaculaire groei Nederlandse bierbrouwers

In 2019 kende Nederland maar liefst 595 officieel bij de KvK ingeschreven bierbrouwerijen. Ten opzichte van 2014 is dit een groei van 275 procent(!). De vraag naar lokaal bier is dus zeer groot, maar ook de wens om zelf bier te brouwen. Zo kan iedereen een eigen speciaalbier brouwen. Speciaalbieren zijn zeer geliefd en krijgen vaak de voorkeur boven pils. In België is het al heel normaal om van speciaalbier te genieten, zoals dit ook met wijn het geval is. Het lijkt erop dat dit ook in Nederland een gewoonte is geworden, mede door de grote toename van het aantal kleine brouwerijen. Eigenlijk kan iedereen beginnen met bierbrouwen. Maar waar moet specifiek op gelet worden?

Wanneer mag een drank bier genoemd worden?

Voor bepaalde etens- en drinkwaren gelden specifieke eisen en definities. Zo ook voor bier. De definitie waar bier aan moet voldoen staat in het Warenwetbesluit Gereserveerde Aanduidingen. Hierin staat de vermelding dat een drank pas bier mag worden genoemd wanneer er een viertal basisbestanddelen inzitten. Dit zijn water, gerst, tarwemout en hop. Iedereen die zijn of haar eigen bier wil gaan brouwen, moet er rekening mee houden dat deze ingrediënten sowieso in het bier te vinden zijn.

Hoe starten met bier brouwen?

De vele nieuwe brouwerijen die de afgelopen jaren zijn opgericht, zijn veelal een initiatief van particulieren. Is het alleen een hobby en wordt het bier alleen in huiselijke kring gedronken? Dan wordt het bier meestal thuis gebrouwen. Wanneer het bier echt verkocht wordt, dan wordt er al snel op grotere schaal gebrouwen. Een bedrijfspand huren is dan ook noodzakelijk. Er komen dan direct allerlei extra zaken om de hoek kijken, zoals hoe zit het met het bestemmingsplan en moet er een inboedel- en opstalverzekering afgesloten worden? Meestal zal er dan een zakelijke inboedel- en opstalverzekering afgesloten moeten worden met andere voorwaarden en dekkingen. Daarnaast is er nog een optie om gebruik te maken van een huurbrouwerij. Dit is een locatie met een bierbrouwinstallatie die gehuurd kan worden voor het brouwen van een eigen recept.

Belastingdienst wil meegenieten

Bij het starten van een onderneming krijgen ondernemers onder meer te maken met btw. Dit geldt ook voor starters van een brouwerij. Maar brouwerijondernemers moeten ook rekening houden met accijnzen. Op verkochte alcoholische dranken moet accijns geheven worden en achteraf aan de belastingdienst betaald worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een Vergunning accijnsgoederenplaats wordt aangevraagd bij de belastingdienst. Enkel dan is het de brouwerij toegestaan om accijnsgoederen te produceren en te verkopen.