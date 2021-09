De Stoptober camper komt in Doetichem

Deel dit bericht













DOETICHEM – Voor deze achtste editie van Stoptober zullen weer tienduizenden mensen de uitdaging aangaan en meedoen aan dit Nationale Stopmoment. Dit jaar rijdt ook de Stoptober camper door het hele land en gaat het drukke pleinen en markten af. Deskundigen geven bij de camper op locatie informatie over de voordelen van het stoppen met roken. De Stoptober camper stopt op dinsdag 28 september in Doetinchem.

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de rokers graag wil stoppen, maar daar kunnen ze vaak wel een extra aanmoediging bij gebruiken. Bij de camper kan men ook de juiste informatie krijgen om anderen die roken uit te dagen mee te doen aan Stoptober.

Over Stoptober

Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober. De verwachting is dat ook dit jaar weer meer dan 50.000 mensen zullen stoppen met roken. Iedereen die aan Stoptober wil meedoen, kan zich nu inschrijven via de website www.stoptober.nl en de gratis Stoptober app downloaden.

Lees ook ....