Doetinchem biedt ruimte voor waterstof

Deel dit bericht













DOETINCHEM – Het huidige tankstation aan de Braamtseweg in Doetinchem mag onder voorwaarden uitbreiden met een waterstofinstallatie. Dat heeft het college van b&w vandaag besloten met een principemedewerking. Het stimuleren van het gebruik van zuinige en duurzame vervoermiddelen staat hoog op de agenda bij de gemeente.

“Ruimtelijk gezien is deze locatie uitstekend: het huidige tankstation is goed bereikbaar en ligt op een bedrijventerrein”, legt wethouder ruimtelijke ordening Ingrid Lambregts uit. “Er zullen ongetwijfeld meer waterstofvoertuigen gaan rijden. Voor ons is deze ontwikkeling weer een mooi voorbeeld van de centrumfunctie die Doetinchem vervult. Bovendien past dit initiatief mooi bij de duurzaamheidsambities van bedrijventerrein Wijnbergen.”

Duurzaam openbaar vervoer

Rens Steintjes, wethouder verkeer, vervolgt: “Met deze waterstofinstallatie bieden we als eerste in de regio Achterhoek de mogelijkheid om de waterstof te tanken. Eind 2021 gaan waterstofbussen van Arriva rijden en kunnen ook deze gaan tanken aan de Braamtseweg.

Deze bussen stoten geen schadelijke uitlaatstoffen uit, produceren nauwelijks geluid en dragen zo bij een aan een schone en stille leefomgeving. Duurzaam openbaar vervoer maakt Doetinchem aantrekkelijk voor bedrijven, inwoners, werknemers en recreanten.”

Vervolg

Nu de principemedewerking is verleend, kan initiatiefnemer Kuster H2 Energy verder met de benodigde planuitwerking en procedures. Er volgt nog een ontwerp omgevingsvergunning met de bijbehorende inspraakmogelijkheden.