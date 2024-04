Doetinchem voert VVN praktisch verkeersexamen uit

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

DOETINCHEM – Op 18 en 19 april organiseert Veilig Verkeer Nederland (VVN), in samenwerking met de gemeente Doetinchem, het praktische verkeersexamen. Dit jaar nemen elf basisscholen deel met bijna 300 leerlingen. De examens starten vanaf het gemeentehuis en zijn verdeeld over twee routes; een in de Huet en een andere in het centrum van Doetinchem.

Statistieken tonen aan dat kinderen onder de 15 jaar kwetsbaar zijn in het verkeer; in 2023 kwamen achttien kinderen om en raakten ongeveer 2.000 ernstig gewond. Tijdens het VVN examen, dat de realiteit van de dagelijkse verkeerssituatie nabootst, worden kinderen beoordeeld op essentiële vaardigheden zoals stoppen voor verkeerslichten en voorrang verlenen.

Een voorwaarde voor deelname is dat de fietsen van de leerlingen voldoen aan de wettelijke eisen, gecontroleerd via een fietscontrolelijst die vooraf is verspreid. Het gebruik van e-bikes is toegestaan met toestemming van de school, mits de fiets in de laagste trapondersteuning staat.

Dit initiatief benadrukt het belang van praktische verkeerseducatie voor kinderen, waarmee ze kunnen laten zien wat ze hebben geleerd en veiliger kunnen deelnemen aan het verkeer.

Bron(nen) & Afbeelding(en)