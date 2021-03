Extra steun voor verenigingen, stichtingen en (horeca-)ondernemers

Deel dit bericht

DOETINCHEM – Ook in 2021 krijgen maatschappelijke organisaties (verenigingen, stichtingen, en dergelijke) en (horeca-)ondernemers die het moeilijk hebben door corona extra (financiële) hulp van gemeente Doetinchem. Bestaande ondersteunende maatregelen uit 2020 worden uitgebreid. Op donderdag 25 maart stelt de gemeenteraad de definitieve invulling van de regelingen vast.

Steun voor (horeca-)ondernemers

Ook in 2021 kunnen alle ondernemers gebruikmaken van de mogelijkheid voor uitstel van betaling van lokale belastingen. Daarnaast ondersteunt Doetinchem de (horeca-)ondernemers in de binnenstad extra door het eerste half uur parkeren rondom de binnenstad gratis te maken. Ook in het zomerseizoen 2021 mag de horeca de terrassen uitbreiden en betaalt men geen ‘terrasbelasting’.

Gift of subsidie voor verenigingen en stichtingen

In 2020 heeft de gemeente veel (maatschappelijke) verenigingen en stichtingen geholpen die in de financiële problemen kwamen. Bijvoorbeeld door het (tijdelijk) stopzetten van de huur of door extra financiële steun. In 2021 kunnen deze organisaties nog steeds bij de gemeente aankloppen voor extra hulp. Deze hulp kan bestaan uit een eenmalige gift van € 250,- of een subsidie als er een groter gat in de begroting zit.

Steuntje in de rug

Voor de eenmalige gift voor maatschappelijke organisaties stelt de gemeente in totaal maximaal € 50.000,- beschikbaar. De gemeente ‘investeert’ nog eens € 90.000,- door de terrasbelasting niet in rekening te brengen, los van de uitstel van betaling van lokale belastingen en huur. Voor 2020 reserveerde de gemeente al € 1,5 miljoen voor extra corona-steunmaatregelen. Met de andere regelingen daarbij, investeert gemeente Doetinchem op deze manier maximaal binnen haar financiële mogelijkheden.

Wethouder Financiën Henk Bulten: “Het water staat sommige organisaties en ondernemers tot aan de lippen, ondanks alle extra maatregelen van de Rijksoverheid en Provincie. Als gemeente proberen we een extra steuntje in de rug te geven. Het is misschien voor sommigen een druppel op een gloeiende plaat, maar voor anderen de extra steun die nodig is om deze crisis door te komen.”

Meer informatie na 26 maart op website

Op donderdag 25 maart stelt de gemeenteraad de definitieve invulling van de regelingen vast. Vanaf maandag 29 maart leest u op www.doetinchem.nl/corona hoe u gebruik kunt maken van de regelingen en onder welke voorwaarden. Het voorstel dat de gemeenteraad bespreekt, inclusief de voorwaarden, kunt u nu al lezen op www.doetinchem.nl/corona onder het kopje ‘Extra steun maatschappelijke organisaties en ondernemers’.