Breed gedragen steun van kandidaat-Kamerleden voor komst RegioExpres

Met de Akte van Oost presenteerden kandidaat-Kamerleden uit Oost-Nederland van CDA, CU, D66, GL, PvdA, SGP, SP, Volt en VVD vandaag de onderwerpen in Oost-Nederland die hun steun krijgen. Op het gebied van wonen en bereikbaarheid is er brede steun voor de RegioExpres in de Achterhoek.

Het oosten bereikbaar voor heel Nederland

Het is voor het eerst dat een brede vertegenwoordiging van kandidaat-Kamerleden in aanloop naar de verkiezingen een regionale verklaring presenteert. De Akte van Oost zet in op innovatieve oplossingen uit het oosten die een antwoord geven op grote maatschappelijke opgaven in heel Nederland. Gelderland en Overijssel doen in de akte een gezamenlijke roep daarover richting politiek Den Haag. Een van de maatschappelijke veranderingen die aandacht krijgen in de akte zijn wonen in combinatie met bereikbaarheid. Door mobiliteit en wonen in samenhang te zien, hoeft de inwonersgroei zich niet te concentreren in de Randstad. Vanuit de Randstad worden veel nieuwe huishoudens in het oosten verwacht. Goede, snelle en betrouwbare treinverbindingen zijn van belang. De RegioExpres wordt expliciet gesteund, om een goede ontsluiting van de Achterhoek met andere metropolen te bieden.

Totaal vijf innovaties met politieke steun

Vijf punten krijgen gezamenlijk brede steun van de kandidaat-Kamerleden. Dat zijn: Ruimte voor MKB, ruimte voor Sleuteltechnologieën, ruimte voor Wonen en Bereikbaarheid, ruimte voor Energietransitie en Transitie Landbouw en Natuur. De Akte van Oost is online te vinden op: https://nederlandslimbenutten.nl/aktevanoost-1/