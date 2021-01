Gratis webinar: Blijf je club trouw! 

DOETINCHEM – Uit de Achterhoekse verenigingsmonitor blijkt dat 70% van de verenigingen ledenwerving- en behoud als grootste knelpunt zien en hier graag ondersteuning bij wensen. Veel verenigingen willen enthousiast aan de slag met deze ledenwerving. Achterhoek in Beweging organiseert daarom, in samenwerking met buursportcoaches van de Achterhoekse gemeenten, het gratis online webinar ‘Blijf je club trouw’. Tijdens dit webinar krijgen deelnemers tips, adviezen en inzichten om leden – nu en in de toekomst – ook trouw te laten blijven aan de club.

Samen met andere Achterhoekse clubs gaan ze in een interactieve online sessie aan de slag met ledenbinding en -behoud. De experts van Start2Create nemen hen mee in een andere manier van denken. Via onverwachte wegen komen ze tot inspiratie en nieuwe ideeën om leden te blijven binden en behouden. Na afloop kan iedereen direct aan de slag en concrete stappen zetten.

Aanmelden

Het webinar wordt georganiseerd op dinsdag 9 februari, woensdag 10 februari en donderdag

11 februari van 19.30 tot 21.00 uur. Er zijn per avond maximaal 25 plekken beschikbaar. Aanmelden kan via www.achterhoekinbeweging.nl

Achterhoek in beweging - Samen actief Achterhoek in Beweging stelt de kracht van sport, bewegen en een gezonde leefstijl centraal in de Achterhoek. Een gezonde leefstijl geeft energie en draagt bij aan een plezierig woon- en werkklimaat. Maar kunnen sporten en bewegen zorgt er ook voor dat er belangrijke plekken zijn in de Achterhoek om…