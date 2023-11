Lezing Over “Gezond Boerenverstand” door Melkveehouder Stefan te Selle

DOETINCHEM – Op woensdag 15 november 2023 organiseert het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in samenwerking met de Bibliotheek West-Achterhoek een lezing over klimaat, natuur, milieu en duurzaamheid. Deze lezing, getiteld “Met gezond boerenverstand”, wordt gepresenteerd door melkveehouder Stefan te Selle.

Te Selle, een melkveehouder uit Winterswijk, zal het publiek inzicht geven in zijn dagelijkse activiteiten, verantwoordelijkheden en de uitdagingen waarmee hij wordt geconfronteerd in de hedendaagse landbouwsector. Stefan te Selle heeft een bedrijf met 125 melkkoeien en 85 stuks jongvee. Het bedrijf is zelfstandig door hem overgenomen en niet geërfd uit zijn familie. Hij is tevens bestuurlijk betrokken bij verschillende organisaties, waaronder de Land- en Tuinbouworganisatie LTO Noord en de Vruchtbare Kringloop Oost.

De Vruchtbare Kringloop Oost is een boerenvereniging gericht op verbeteringen op en rond het boerenerf met betrekking tot verschillende thema’s en maatschappelijke vraagstukken.

Details van de lezing zijn als volgt:

Datum en tijd : Woensdag 15 november 2023, 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) tot 22.00 uur

: Woensdag 15 november 2023, 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) tot 22.00 uur Locatie : ‘t Brewinc, IJsselkade 13, Doetinchem

: ‘t Brewinc, IJsselkade 13, Doetinchem Entree : € 5 (inclusief koffie/thee, andere consumpties zijn voor eigen rekening)

: € 5 (inclusief koffie/thee, andere consumpties zijn voor eigen rekening) Parkeren : Aanwijzingen kunnen worden gevonden op de website van Gemeente Doetinchem

: Aanwijzingen kunnen worden gevonden op de website van Gemeente Doetinchem Aanmelden: Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@ecal.nu of bellen naar 0314-787078.

Het is belangrijk op te merken dat deze lezing de derde in een serie is over klimaat, natuur, milieu en duurzaamheid. De vierde lezing vindt plaats op woensdag 6 december 2023 en wordt gepresenteerd door Marinus Overheul.

