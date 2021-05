Linn van Hal verkozen tot nieuwe kinderburgemeester van gemeente Doetinchem

Deel dit bericht













DOETINCHEM – Met trots maakt gemeente Doetinchem bekend dat Linn van Hal verkozen is tot nieuwe kinderburgemeester. Burgemeester Mark Boumans heeft vanmiddag officieel met Linn kennisgemaakt en haar gefeliciteerd met deze bijzondere functie. Linn is 11 jaar oud en zit op dit moment in groep 7 van basisschool Gaanderwijs in Gaanderen.

Linn is de tweede kinderburgemeester van onze gemeente en neemt het stokje over van Juliette Fijten. Na de laatste vergadering van de kinderraad, op woensdag 2 juni 2021, treedt Juliette af als kinderburgemeester en wordt Linn als kinderburgemeester geïnstalleerd, voor de duur van één jaar.

Activiteiten

Linn mag al snel aan de bak. Vrijdag 11 juni is zij samen met burgemeester Mark Boumans aanwezig bij de afsluiting van de Toekomst3Daagse. Daarnaast assisteert zij de burgemeester onder andere bij de intocht van Sinterklaas en de uitreiking van de kinderlintjes, later dit jaar. Ook is zij bij allerlei officiële gelegenheden aanwezig, zoals de kranslegging voor dodenherdenking op 4 mei. Als kinderburgemeester is Linn gedurende het schooljaar 2021/2022 voorzitter van onze kinderraad.

Wervingscampagne

Door het instellen van de functie van kinderburgemeester verwacht de gemeente dat kinderen een sterkere band krijgen met de gemeente en de Doetinchemse samenleving. De wervingscampagne liep afgelopen april. De gemeente heeft leuke en creatieve filmpjes binnengekregen. De jury, bestaande uit burgemeester Mark Boumans, raadslid van onze gemeente Rosa Giesen en activiteitenmanager Stichting Binnenstadbedrijf Doetinchem (BBD) Jos Tiemessen, hebben de inzendingen beoordeeld en voor Linn gekozen.