Villa Mondriaan opent een nieuw museum

WINTERSWIIK – De afgelopen maanden heeft zich een ware transformatie voorgedaan; Villa Mondriaan is een heel nieuw museum! Achter gesloten deuren zijn er maar liefst drie gloednieuwe tentoonstellingen opgezet. Bovendien staat de bezoeker nog voor binnenkomst van het museum oog in oog met de nieuwste aanwinst: een speciaal door Stang Gubbels ontworpen lichtobject. Des te meer redenen om de heropening van de musea op woensdag 9 juni feestelijk in te luiden bij Villa Mondriaan.

Wie op woensdag 9 juni richting Villa Mondriaan loopt, zal verrast worden door een groots, neonkleurig lichtobject welke de ingang van het museum uitlicht. Het speciaal door Stang Gubbels ontworpen kunstwerk is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Roelvink Fonds en de Vrienden van Mondriaan en maakt voortaan duidelijk: ‘komt dat zien!’. Daarna, bij binnenkomst van het museum, mag de museumbezoeker eenmalig zijn eigen toegangsprijs bepalen. Vervolgens krijgt de museumbezoeker de kans om met de nieuwe multimediaguide op zaal te gaan. De nieuwe audioguide biedt vele opties: een kindertour, swingende boogiewoogie-muziek, extra informatie over de jonge jaren van Piet Mondriaan en een kennismaking met de nieuwe tentoonstellingen. Villa Mondriaan wil de Rabobank van harte danken voor de sponsoring van de audioguides.

Een bruisende dialoog: katholicisme, calvinisme en kostuums

Piet Mondriaan, samen met zijn leermeesters altijd te zien in de vaste collectie, gaat dit voorjaar de dialoog aan met tijdgenoot Jan Toorop en hedendaagse kunstenaars Klaas Gubbels en Dienke Groenhout. De tentoonstelling Toorop: Tussen geloof en hoop richt zich op twee belangrijke ontwikkelingsmomenten in Toorops leven: de artistieke zoektocht van de jonge Toorop naar zijn eigen stijl en de ontdekking door de oude Toorop, de devoot katholiek, naar de zingeving van zijn kunstenaarsbestaan. Zijn vroege werk, waarin het boerenleven centraal staat, sluit aan op de beeldtaal van de Haagse School. Vanuit de tradities van deze beeldtaal gaat Toorop op zoek naar steeds meer licht en experiment in zijn voorstellingen.

Daartegenover staan de vele religieuze werken die in dienst staan van het katholieke geloof. Decennialang, tot op de dag van vandaag, zijn er prenten gemaakt van Toorops religieuze voorstellingen. De zwierige figuren en heldere lijnen spreken aan en zijn makkelijk reproduceerbaar. Deze prenten, soms meerdere generaties in de familie, vertellen ieder hun eigen verhaal en zijn zo ook een belangrijk onderdeel van het oeuvre van Toorop. De prenten komen tot leven in de verhalen van hun bezitters, waarvan maar liefst dertig hun verhaal vertellen op zaal. In Toorop: Tussen geloof en hoop staat een kunstenaar die zijn sporen verdiend heeft en zowel persoonlijk als artistiek een duidelijke visie heeft.

“Eeuwig gezeik”. Zo omschrijft Klaas Gubbels het langdurige proces wat achter zijn ogenschijnlijk vluchtige en simpele kunstwerken schuilgaat. In zijn atelier heeft hij een speciale ‘kijkkamer’. Zodra hij een schilderij heeft gemaakt, zet hij het in zijn kijkkamer neer, en kijkt hij er net zo lang naar tot hij weet wat er nog mee moet gebeuren. Zijn iconische koffiekannen, tafels en stoelen komen tot stand na eindeloos uitproberen en onophoudelijk wikken en wegen. In de tentoonstelling Klaas Gubbels: Calvinist? toont Gubbels deze calvinistische werken: werken waar je aan kunt zien dat er lang over nagedacht is. Niet alleen in de zoektocht naar eenvoud en abstractie, maar ook in zijn voorliefde voor boogiewoogie-muziek, vindt Gubbels verwantschap met Piet Mondriaan. Gubbels luistert bijna iedere dag naar de veertien boogiewoogie-platen die Mondriaan in zijn ateliers in Parijs en New York draaide. Op zaal vertelt Gubbels over zijn bijzondere connectie met de opnamen van Mondriaans boogiewoogie-platen, verweven met zijn eigen levensverhaal.

In samenwerking met Valerie Asiimwe Amani (Tanzania), Tamrat Gezahegne (Ethiopië) en Gígja Reynisdóttir (IJsland), voert interdisciplinair kunstenaar Dienke Groenhout (1973) in Ferengi kleding als verlengstuk van het innerlijk door tot in het extreme. Kleding verhult en onthult onze ware identiteit. Geïnspireerd door haar reizen in Afrika, waar zij als Ferengi, als vreemdeling, direct een identiteit aangemeten kreeg, ontwerpt Groenhout uitbundige kostuums om zo een nieuwe, door zichzelf samengestelde identiteit aan te kunnen trekken. De kostuums komen tot leven in performances die op beeld te zien zijn. In de museumtuin kan de museumbezoeker zelf een nieuwe context aantrekken door plaats te nemen in Rollie Bollie, die al klaarstaat om iedereen met open armen te ontvangen.

Piet was Jarig

Villa Mondriaan kan niet wachten om op 9 juni haar deuren wagenwijd open te zetten en om de nieuwe tentoonstellingen officieel te openen! Het ‘nieuwe museum’ zal nog eens extra worden ingeluid in het Piet was Jarig-weekend op 25, 26 en 27 juni. Met een feestelijk programma vol workshops, cursussen, rondleidingen en speurtochten viert Villa Mondriaan niet alleen het nieuwe museum en de 149e verjaardag van Piet Mondriaan, maar ook de heropening van de gehele culturele sector.