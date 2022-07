Nieuwe Premium Partner De Graafschap uit onverwachte hoek

DOETINCHEM – Betaald Voetbal De Graafschap trapt vandaag het nieuwe seizoen af met Premium Partner Onverwachte Hoek. Achterhoekse bedrijven, zorg-, cultuur-, onderwijsorganisaties en gemeenten, verenigd in het platform Onverwachte Hoek, gaan de samenwerking met de voetbalclub aan om de Achterhoek prominenter op de kaart te zetten als aantrekkelijke werkregio. Mark Boumans (voorzitter van samenwerkingsverband 8RHK ambassadeurs) en Hans Martijn Ostendorp (directeur van De Graafschap) maakten dit vandaag bekend tijdens de jaarlijkse shirtpresentatie.

Met het Premium Partnerschap hoopt Onverwachte Hoek meer bereik en bekendheid te krijgen voor de Achterhoek als regio om te werken en te wonen. De keuze voor De Graafschap ligt voor de hand. De club vertegenwoordigt de regio – ook landelijk – met trots en trekt met succes spelers aan van buiten de Achterhoek. Precies zoals ook Onverwachte Hoek mensen vanuit heel Nederland wil overtuigen en helpen de stap naar een carrière in de Achterhoek te zetten. Behalve de vermelding van onverwachtehoek.nl op de borst van het shirt, krijgt de samenwerking o.a. vorm in een eigen Onverwachte Hoek-kroeg in het stadion en diverse evenementen rondom thuis- en uitwedstrijden.

Mark Boumans, voorzitter 8RHK ambassadeurs: “Met deze samenwerking zetten we de schijnwerper vol op de Achterhoek als aantrekkelijke werk- en woonregio. Naast extra landelijke exposure, biedt de samenwerking geïnteresseerde werknemers veel extra mogelijkheden om écht kennis te maken met werken en wonen in de Achterhoek. Daarmee hopen we hen ook echt over de streep te trekken te komen werken bij de mooie innovatieve bedrijven in de Achterhoek! Daarnaast biedt Onverwachte Hoek nu voor nog veel meer bedrijven in onze regio een aantrekkelijker platform voor (onderlinge samenwerking op het gebied van) arbeidsmarktcommunicatie.”

“De afgelopen jaren zijn we aan het werk gegaan met de verdere maatschappelijke verankering van De Graafschap in de regio”, aldus algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap. “Wij willen al langer de Achterhoek op de kaart zetten als mooie en fijne regio om in te wonen, leven en werken. Het is prachtig dat we daar met deze samenwerking met Onverwachte Hoek verdere invulling aan kunnen geven. We zijn trots op onze regio, wij zijn trots op de Achterhoek.”

Platform voor tekort op arbeidsmarkt

Onverwachte Hoek is ruim een jaar geleden gestart vanuit een gedeelde urgentie om nu en in de toekomst goed personeel te vinden. Jaarlijks heeft de regio een tekort van 1.900 arbeidskrachten, voornamelijk in de techniek-, zorg- en onderwijssector. Deze nieuwe arbeidskrachten zijn niet alleen nodig voor het vervullen van de vele vacatures, maar zorgen er ook voor dat de leefbaarheid in onze dorpen blijft bestaan en de voorzieningen overeind kunnen blijven. De Achterhoek heeft economische kracht en potentie: er zijn veel innovatieve bedrijven gevestigd en er wordt geïnvesteerd in mobiliteit. Online platform

Onverwachte Hoek laat – via ervarings- en bedrijvenverhalen en een actueel vacatureaanbod – zien dat de Achterhoek niet alleen kansrijk is als werkregio, maar ook een van de weinige plekken in Nederland waar je nog groen kunt wonen.

