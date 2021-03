Deel dit bericht

DOETINCHEM – Uit de verenigingsmonitor van de Achterhoek blijkt dat een van de drie clubs bang is dat de coronacrisis nadelige gevolgen zal hebben voor de financiële positie. Dit door het wegvallen van sponsoren en activiteiten op de club, door de (hoge) kosten en door het verlies van inkomsten uit horeca, evenementen en huur. Stichting Achterhoek in Beweging organiseert daarom, in samenwerking met de Rabobank en de (Achterhoekse) gemeenten, het webinar ‘Financieel gezond de crisis door 2.0’.

Onder leiding van gastspreker Peter van Baak, eigenaar SponsorVisie, krijgen deelnemers aan dit webinar nieuwe inzichten die ze direct kunt toepassen binnen de eigen vereniging of stichting, waardoor zij ook de aankomende 12 maanden financieel gezond blijven!

Tijdens het interactieve webinar bespreken verenigingen en stichtingen met elkaar welke uitdagingen ze nog te wachten staan. Een aantal clubs geven praktijkvoorbeelden hoe zij financieel gezond zijn gebleven en de organisatie geeft informatie over de nieuwste (corona gerelateerde) regelingen die beschikbaar zijn, waaronder de TASO-regeling. Deze aanvraag kan tot 5 april ingediend worden. Tijdens het webinar kunnen hierover nog vragen gesteld worden, zodat aansluitend de regeling direct aangevraagd kan worden.

Het webinar wordt georganiseerd op woensdag 31 maart van 20.00 tot 21.30 uur. Aanmelden kan via www.sportopleidingen.nl.